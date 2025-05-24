Пять проверенных сериалов от Netflix, которые не разочаровали: что посмотреть
Киев • УНН
Netflix предлагает подборку сериалов: от смертельных игр за 38 млн долларов до расследования паранормальных явлений в Неверморе. В перечне "Игра в кальмара", "Ты", "Озарк" и другие.
Захватывающие сериалы - это сериалы, которые держат зрителя в напряжении, вызывают сильные эмоции или интерес, заставляют с нетерпением ждать следующей серии. Они часто имеют интересную сюжетную линию, харизматичных персонажей, неожиданные повороты событий и хорошую постановку. УНН предлагает подборку фильмов от Netflix, которые стоит посмотреть.
Игра в кальмара (Squid Game) 2021
Это история о людях, у которых по некоторым причинам не сложилась жизнь. Впоследствии, они получают приглашение в игру на смерть, где есть шанс выиграть 38 миллионов долларов США. Сюжет завязан на корейских детских играх 70-х, 80-х годов, одной из которых и является так называемая "Игра в кальмара".
- жанр: Драма, Триллеры;
- страна: Южная Корея;
- режиссер: Хван Дон Хёк;
- актеры: Ли Чон Чэ, Пак Хе Су, О Ён Су, Чон Хо Ён, Хо Сон Тэ, Ким Чжу Рён, Ви Ха Чжун.
Ты (You) 2018-2025
Менеджер книжного магазина встречает вдохновенную, красивую писательницу. С помощью социальных сетей и Интернета, он начинает выискивать всю доступную о ней информацию, чтобы сблизиться. Однако, эта выходка превращается в манию, причем настолько, что он готов избавиться от любого препятствия, даже если это живой человек.
- жанр: Мелодрамы, Детективы, Драма;
- страна: США;
- режиссер: Сильвер Три, Маркос Сига, Джон Скотт;
- актеры: Пенн Беджли, Виктория Педретти, Эмбер Чайлдерс, Элизабет Лейл, Саффрон Берроуз.
Озарк (Ozark) 2017–2022
Супруги Бердс и их дети - Шарлотта и Джон не отличаются от других. Но их отец Марти - чикагский финансовый советник сотрудничает со вторым крупнейшим в Мексике наркокартелем. Такие связи не могут оставаться незамеченными, поэтому семья переезжает из роскошного района Чикаго в тихий городок в Миссури - Озарк.
- жанр: США;
- страна: Драма, Триллеры, Криминальные;
- режиссер: Джейсон Бейтман, Эндрю Бернштейн, Эллен Керас;
- актеры: Джейсон Бейтман, Лора Линни, Джулия Гарнер, Джордана Спиро, Джейсон Батлер Харнера, Эсай Моралес, Питер Муллан.
Венздей (Wednesday) 2022
История о загадочных годах обучения талантливой и способной девочки Венздей Аддамс в академии Невермор. Ей придется столкнуться с кровожадным монстром, который терроризирует городок в течение многих лет и разгадать паранормальную загадку, которая задела ее родителей 25 лет назад. В этом, Венздей помогут друзья и партнеры из Невермор.
- жанр: Детективы, Комедии, Криминальные;
- страна: США;
- режиссер: Тим Бертон, Джеймс Маршалл;
- актеры: Дженна Ортега, Эмма Майерс, Гвендолин Кристи, Рики Линдгоум, Джейми МакШейн, Кристина Риччи.
Бумажный дом (Money Heist) 2017-2021
Чтобы совершить самый большой грабеж в истории человечества, загадочная личность с фамилией "Профессор" нанимает группу из восьми грабителей, у которых единственный характер: им нечего терять. К чему приведут пять месяцев тщательной подготовки, изучения планировок, деталей, мер безопасности: к многомиллионному кушу или долголетней тюрьме?
- жанр: Детективы, Драма, Триллеры, Криминал;
- страна: Испания;
- режиссер: Хесус Кольменар, Алекс Родриго, Алехандро Бассано;
- актеры: Урсула Корберо, Ициар Итуньо, Альваро Морте, Пако Тоус, Педро Алонсо, Альба Флорес.