Пять проверенных сериалов от Netflix, которые не разочаровали: что посмотреть

Захватывающие сериалы - это сериалы, которые держат зрителя в напряжении, вызывают сильные эмоции или интерес, заставляют с нетерпением ждать следующей серии. Они часто имеют интересную сюжетную линию, харизматичных персонажей, неожиданные повороты событий и хорошую постановку. УНН предлагает подборку фильмов от Netflix, которые стоит посмотреть.

Игра в кальмара (Squid Game) 2021

Это история о людях, у которых по некоторым причинам не сложилась жизнь. Впоследствии, они получают приглашение в игру на смерть, где есть шанс выиграть 38 миллионов долларов США. Сюжет завязан на корейских детских играх 70-х, 80-х годов, одной из которых и является так называемая "Игра в кальмара".

жанр: Драма, Триллеры;

страна: Южная Корея;

режиссер: Хван Дон Хёк;

актеры: Ли Чон Чэ, Пак Хе Су, О Ён Су, Чон Хо Ён, Хо Сон Тэ, Ким Чжу Рён, Ви Ха Чжун.

Ты (You) 2018-2025

Менеджер книжного магазина встречает вдохновенную, красивую писательницу. С помощью социальных сетей и Интернета, он начинает выискивать всю доступную о ней информацию, чтобы сблизиться. Однако, эта выходка превращается в манию, причем настолько, что он готов избавиться от любого препятствия, даже если это живой человек.

жанр: Мелодрамы, Детективы, Драма;

страна: США;

режиссер: Сильвер Три, Маркос Сига, Джон Скотт;

актеры: Пенн Беджли, Виктория Педретти, Эмбер Чайлдерс, Элизабет Лейл, Саффрон Берроуз.

Озарк (Ozark) 2017–2022

Супруги Бердс и их дети - Шарлотта и Джон не отличаются от других. Но их отец Марти - чикагский финансовый советник сотрудничает со вторым крупнейшим в Мексике наркокартелем. Такие связи не могут оставаться незамеченными, поэтому семья переезжает из роскошного района Чикаго в тихий городок в Миссури - Озарк.

жанр: США;

страна: Драма, Триллеры, Криминальные;

режиссер: Джейсон Бейтман, Эндрю Бернштейн, Эллен Керас;

актеры: Джейсон Бейтман, Лора Линни, Джулия Гарнер, Джордана Спиро, Джейсон Батлер Харнера, Эсай Моралес, Питер Муллан.

Венздей (Wednesday) 2022

История о загадочных годах обучения талантливой и способной девочки Венздей Аддамс в академии Невермор. Ей придется столкнуться с кровожадным монстром, который терроризирует городок в течение многих лет и разгадать паранормальную загадку, которая задела ее родителей 25 лет назад. В этом, Венздей помогут друзья и партнеры из Невермор.

жанр: Детективы, Комедии, Криминальные;

страна: США;

режиссер: Тим Бертон, Джеймс Маршалл;

актеры: Дженна Ортега, Эмма Майерс, Гвендолин Кристи, Рики Линдгоум, Джейми МакШейн, Кристина Риччи.

Бумажный дом (Money Heist) 2017-2021

Чтобы совершить самый большой грабеж в истории человечества, загадочная личность с фамилией "Профессор" нанимает группу из восьми грабителей, у которых единственный характер: им нечего терять. К чему приведут пять месяцев тщательной подготовки, изучения планировок, деталей, мер безопасности: к многомиллионному кушу или долголетней тюрьме?

жанр: Детективы, Драма, Триллеры, Криминал;

страна: Испания;

режиссер: Хесус Кольменар, Алекс Родриго, Алехандро Бассано;