CoComelon и Hello Kitty готовят совместный сериал: детали

Компания Moonbug Entertainment, известная детскими шоу CoComelon и Blippi, объединилась с Sanrio Co., создателем Hello Kitty, для создания нового анимационного сериала. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Новый проект станет частью многолетнего партнерства между Moonbug и Sanrio, которое будет охватывать не только шоу, но и потребительские товары. Согласно заявлению Moonbug, программа стартует в 2026 году, а детали о персонажах и платформах будут раскрыты в течение следующих месяцев.

Программа, которая дебютирует в следующем году, является частью более широкого многолетнего партнерства между компаниями, которое будет включать потребительские товары – отметили в Moonbug.

Дополнительно

Проект продолжает стратегию обоих брендов на расширение охвата в детском контенте. CoComelon начинал как канал на YouTube для дошкольников, где были красочные персонажи и песни. Впоследствии шоу появилось на Netflix, однако с 2027 года его трансляция будет проходить на Disney+ согласно новому соглашению с Walt Disney Co.

Moonbug входит в состав Candle Media – стартапа, созданного бывшими топ-менеджерами Disney Кевином Майером и Томом Стеггсом при поддержке Blackstone Inc.

Справка

Sanrio, основанная в 1960 году, стремится уменьшить зависимость от Hello Kitty – персонажа, который фигурирует на многочисленных товарах, включая игрушки, сумки, канцтовары и даже бытовую технику.

Кроме Hello Kitty, среди потенциальных героев для нового шоу – Cinnamoroll, белый щенок с длинными ушами, также популярный персонаж Sanrio.

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