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Netflix демонструє тизер фільму "Троль 2", продовження успішної норвезької історії про монстрів

Київ • УНН

 • 10188 перегляди

Netflix випустив тизер-трейлер до фільму "Троль 2", що є сиквелом норвезького фільму про монстрів 2022 року, "Троль", який отримав 103 мільйони переглядів. Прем'єра фільму запланована на 1 грудня 2025 року, у ньому знову з'являться Кім Фальк та Мадс Сьогард Петтерсен, а також Іне Марі Вільманн.

Netflix демонструє тизер фільму "Троль 2", продовження успішної норвезької історії про монстрів

Після трирічного очікування, сиквел одного з найпопулярніших скандинавських картин нарешті з'явиться на стрімінговій платформі Netflix у цьому році, передає УНН із посиланням на Variety.

Деталі

Netflix випустив перший тизер-трейлер "Троля 2", очікуваного продовження норвезького фільму про монстрів, який у 2022 році викликав ажіотаж. Оголошено, що друга частина вийде 1 грудня 2025 року. І щоб "підігріти" очікування, платформа представила доволі інтригуючий тизер.

Довідково

Фільм "Троль", заснований на норвезькому фольклорі, став величезним хітом на Netflix. За офіційними даними фільм зібрав 103 мільйони переглядів.

Тож у відповідь на цей шалений успіх стрімінговий гігант оголосив про продовження. Режисером нової частини норвезького фільму про чудовиська став Роар Утеуг.

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Коментар

Я надзвичайно пишаюся ентузіазмом, який глядачі в усьому світі виявили щодо першого "Троля", набагато перевершивши те, що ми могли собі уявити. З цим продовженням ми прагнемо високо: розширюємо масштаб, поглиблюємо історію та створюємо шоу, яке відповідає жанру тролів, якого ви ніколи раніше не бачили

– зізнався норвезький режисер.

Про що буде "Троль 2" і хто з акторів зіграє?

Отже, сиквел фільму про монстра вийде на Netflix 1 грудня. Глядачі знову зустрінуться з Кім Фальк та Мадсом Сьогардом Петтерсеном у ролях Андреаса та Капітана Кріса, а також з норвезькою акторкою Іне Марі Вільманн.

Перший фільм закінчився на кульмінації, натякаючи на появу нових Тролів. На перших зображеннях нової картини має бути саме це.

Офіційний синопсис говорить: 

Коли прокидається новий небезпечний троль, що спустошує Норвегію, улюблені шукачі пригод Нора, Андреас та капітан Кріс вирушають у свою найнебезпечнішу місію. Щоб зупинити безжальний буйство істоти, вони повинні залучити нових союзників та зануритися в давню історію країни, шукаючи відповіді. Час спливає, а шлях троля до руйнування стає ширшим, і наші герої стикаються з неймовірними труднощами у своїй боротьбі за порятунок батьківщини від падіння у темряву

Нагадаємо

Третій і останній сезон "Гри в кальмара" вийшов по всьому світу 27 червня. Виробництво було знято одночасно з другим сезоном, що дозволило невелике очікування: лише через шість місяців після виходу попереднього сезону.  

Компанія Moonbug Entertainment, відома дитячими шоу CoComelon та Blippi, об’єдналася з Sanrio Co., творцем Hello Kitty, для створення нового анімаційного серіалу

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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