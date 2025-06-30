Netflix демонструє тизер фільму "Троль 2", продовження успішної норвезької історії про монстрів

Після трирічного очікування, сиквел одного з найпопулярніших скандинавських картин нарешті з'явиться на стрімінговій платформі Netflix у цьому році, передає УНН із посиланням на Variety.

Netflix випустив перший тизер-трейлер "Троля 2", очікуваного продовження норвезького фільму про монстрів, який у 2022 році викликав ажіотаж. Оголошено, що друга частина вийде 1 грудня 2025 року. І щоб "підігріти" очікування, платформа представила доволі інтригуючий тизер.

Фільм "Троль", заснований на норвезькому фольклорі, став величезним хітом на Netflix. За офіційними даними фільм зібрав 103 мільйони переглядів.

Тож у відповідь на цей шалений успіх стрімінговий гігант оголосив про продовження. Режисером нової частини норвезького фільму про чудовиська став Роар Утеуг.

Новий “Франкенштейн” від Гільєрмо дель Торо сколихнув мережу: тизер стрічки набрав мільйони переглядів

Я надзвичайно пишаюся ентузіазмом, який глядачі в усьому світі виявили щодо першого "Троля", набагато перевершивши те, що ми могли собі уявити. З цим продовженням ми прагнемо високо: розширюємо масштаб, поглиблюємо історію та створюємо шоу, яке відповідає жанру тролів, якого ви ніколи раніше не бачили

Отже, сиквел фільму про монстра вийде на Netflix 1 грудня. Глядачі знову зустрінуться з Кім Фальк та Мадсом Сьогардом Петтерсеном у ролях Андреаса та Капітана Кріса, а також з норвезькою акторкою Іне Марі Вільманн.

Перший фільм закінчився на кульмінації, натякаючи на появу нових Тролів. На перших зображеннях нової картини має бути саме це.

Офіційний синопсис говорить:

Коли прокидається новий небезпечний троль, що спустошує Норвегію, улюблені шукачі пригод Нора, Андреас та капітан Кріс вирушають у свою найнебезпечнішу місію. Щоб зупинити безжальний буйство істоти, вони повинні залучити нових союзників та зануритися в давню історію країни, шукаючи відповіді. Час спливає, а шлях троля до руйнування стає ширшим, і наші герої стикаються з неймовірними труднощами у своїй боротьбі за порятунок батьківщини від падіння у темряву