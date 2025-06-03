Новий “Франкенштейн” від Гільєрмо дель Торо сколихнув мережу: тизер стрічки набрав мільйони переглядів
Київ • УНН
Netflix представив тизер фільму «Франкенштейн» Гільєрмо дель Торо, який набрав 11 млн переглядів на X. У головних ролях Оскар Айзек та Джейкоб Елорді, реліз заплановано на листопад 2025.
Netflix представив перший тизер нового фільму "Франкенштейн" режисера Гільєрмо дель Торо на заході TUDUM, і він миттєво підірвав інтернет, набравши за добу понад 11 мільйонів переглядів лише на платформі X.
Про це пише УНН із посиланням на NewsWeek.
Деталі
Фільм "Франкенштейн" — нова екранізація класичного роману Мері Шеллі — стане одним із найбільших релізів Netflix у 2025 році.
Його режисером виступив триразовий лауреат "Оскара" Гільєрмо дель Торо, а головні ролі виконали Оскар Айзек (Доктор Франкенштейн) і Джейкоб Елорді (Монстр).
Netflix уже випустив розширений тизер тривалістю понад дві хвилини, у якому можна побачити перші сцени з фільму. У кадрі — стильна готика, похмура атмосфера та фірмовий стиль дель Торо. Як зазначає видання, вчора, кількість його переглядів на Х сягнула 11 млн. Офіційний синопсис звучить так:
Оскароносний режисер Гільєрмо дель Торо екранізує класичну історію Мері Шеллі про Віктора Франкенштейна, блискучого, але егоїстичного вченого, який оживляє істоту в жахливому експерименті, що зрештою призводить до загибелі як творця, так і його трагічного творіння
Акторський склад фільму
Оскар Айзек — доктор Віктор Франкенштейн; Джейкоб Елорді — Монстр; Міа Гот — Елізабет; Крістоф Вальц — Харландер; Ральф Інесон — професор Кремпе; Девід Бредлі — Сліпий; Чарльз Денс, Берн Горман, Фелікс Каммерер — другорядні ролі.
Хоча повнометражний трейлер ще не представлено, очікується, що Netflix випустить його ближче до осінньої прем’єри. Відомо, що реліз Франкенштейна на платформі Netflix запланований на листопад 2025 року.
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