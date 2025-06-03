Новий “Франкенштейн” від Гільєрмо дель Торо сколихнув мережу: тизер стрічки набрав мільйони переглядів

$41.620.09
47.500.43
ukenru
Вибори у Південній Кореї: чи зміниться підтримка України після результатів
Ексклюзив
06:00 • 6416 перегляди

Вибори у Південній Кореї: чи зміниться підтримка України після результатів

2 червня, 18:59 • 47558 перегляди

Другий раунд переговорів у Стамбулі: про що домовилися Україна і росія

2 червня, 14:39 • 71442 перегляди

Україна та рф домовилися обміняти усіх тяжкохворих та військовополонених віком до 25 років - Умєров

2 червня, 14:21 • 99122 перегляди

Україна запропонувала росії нову зустріч до кінця червня

2 червня, 13:07 • 109972 перегляди

Україна на переговорах у Стамбулі передала рф список дітей для повернення і чекає відповіді - Єрмак

2 червня, 11:49 • 188117 перегляди

Trade-In набирає обертів: українці оновлюють техніку швидше за американців

Ексклюзив
2 червня, 06:01 • 168037 перегляди

Розлади харчової поведінки у дорослих та дітей: чому виникають і як боротись

Ексклюзив
1 червня, 14:33 • 164058 перегляди

Тиждень для комунікацій та навчання: астропрогноз на 2-8 червня

1 червня, 13:29 • 211183 перегляди

Командувач Сухопутних військ Драпатий подав у відставку після загибелі 12 бійців

1 червня, 12:56 • 215200 перегляди

Півтора роки підготовки: як СБУ вразила 41 літак стратегічної авіації рф

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+26°
0м/с
65%
750мм
Популярнi новини

На моторному заводі в нижегородській області рф вибухнула фура: в мережі з'явилось відео

2 червня, 23:33 • 17230 перегляди

ISW: Відмова рф надати проєкт "меморандуму" до зустрічі у Стамбулі зірвала переговори

01:38 • 24266 перегляди

Привласнила понад 400 тисяч: на Дніпропетровщині судитимуть директорку навчального закладу

02:10 • 9654 перегляди

У Чернігові зросла кількість поранених внаслідок нічної атаки: подробиці від МВА

02:41 • 12726 перегляди

"Меморандум" про мир від рф: російські ЗМІ оприлюднили повний список "хотєлок" кремля

03:12 • 15937 перегляди
Публікації

Другий раунд переговорів у Стамбулі: про що домовилися Україна і росія

2 червня, 18:59 • 47560 перегляди

Trade-In набирає обертів: українці оновлюють техніку швидше за американців

2 червня, 11:49 • 188117 перегляди

Ліміти на перекази з картки на картку, проходження ВЛК, збільшення вартості техогляду авто: що чекає українців з 1 червня

1 червня, 04:00 • 346630 перегляди

“Золота” посада під загрозою: Олена Дума вперлася у “крісло” голови АРМА і знову воює через реформу

30 травня, 14:15 • 388071 перегляди

Цінності на смітнику: світ у мінусі на 91 млрд доларів через e-waste

30 травня, 13:52 • 401868 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Рустем Умєров

Юн Сок Йоль

Олег Кіпер

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Стамбул

Одеса

Туреччина

Реклама
УНН Lite

Білий дім показав новий офіційний портрет Трампа з дуже показовими деталями

07:15 • 862 перегляди

Новий “Франкенштейн” від Гільєрмо дель Торо сколихнув мережу: тизер стрічки набрав мільйони переглядів

06:54 • 2564 перегляди

50 Cent хоче поговорити з Трампом щодо можливого помилування Diddy - TMZ

2 червня, 07:53 • 134278 перегляди

1 червня - День молока: рецепти улюблених молочних коктейлів

1 червня, 12:31 • 140484 перегляди

П’ять довгоочікуваних прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цього літа

31 травня, 16:00 • 219019 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Tesla Model Y

Нафта марки Brent

Північний потік

«Калібр» (сімейство ракет)

Новий “Франкенштейн” від Гільєрмо дель Торо сколихнув мережу: тизер стрічки набрав мільйони переглядів

Київ • УНН

 • 2506 перегляди

Netflix представив тизер фільму «Франкенштейн» Гільєрмо дель Торо, який набрав 11 млн переглядів на X. У головних ролях Оскар Айзек та Джейкоб Елорді, реліз заплановано на листопад 2025.

Новий “Франкенштейн” від Гільєрмо дель Торо сколихнув мережу: тизер стрічки набрав мільйони переглядів

Netflix представив перший тизер нового фільму "Франкенштейн" режисера Гільєрмо дель Торо на заході TUDUM, і він миттєво підірвав інтернет, набравши за добу понад 11 мільйонів переглядів лише на платформі X.

Про це пише УНН із посиланням на NewsWeek.

Деталі

Фільм "Франкенштейн" — нова екранізація класичного роману Мері Шеллі — стане одним із найбільших релізів Netflix у 2025 році.

Його режисером виступив триразовий лауреат "Оскара" Гільєрмо дель Торо, а головні ролі виконали Оскар Айзек (Доктор Франкенштейн) і Джейкоб Елорді (Монстр).

Netflix уже випустив розширений тизер тривалістю понад дві хвилини, у якому можна побачити перші сцени з фільму. У кадрі — стильна готика, похмура атмосфера та фірмовий стиль дель Торо. Як зазначає видання, вчора, кількість його переглядів на Х сягнула 11 млн. Офіційний синопсис звучить так:

Оскароносний режисер Гільєрмо дель Торо екранізує класичну історію Мері Шеллі про Віктора Франкенштейна, блискучого, але егоїстичного вченого, який оживляє істоту в жахливому експерименті, що зрештою призводить до загибелі як творця, так і його трагічного творіння

Акторський склад фільму

Оскар Айзек — доктор Віктор Франкенштейн; Джейкоб Елорді — Монстр; Міа Гот — Елізабет; Крістоф Вальц — Харландер; Ральф Інесон — професор Кремпе; Девід Бредлі — Сліпий; Чарльз Денс, Берн Горман, Фелікс Каммерер — другорядні ролі.

Хоча повнометражний трейлер ще не представлено, очікується, що Netflix випустить його ближче до осінньої прем’єри. Відомо, що реліз Франкенштейна на платформі Netflix запланований на листопад 2025 року.

Нагадаємо

УНН передавав, що Netflix випустив тизер другого сезону "Венздей", де показали Тайлера Ґелпіна у психлікарні. Прем'єра нового сезону очікується в серпні-вересні 2025 року, більшість акторів повернуться до своїх ролей.

Серіал The Last of Us отримав дату виходу другого сезону20.02.25, 15:18 • 110156 переглядiв

Альона Уткіна

Альона Уткіна

КультураУНН Lite
Netflix
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9