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Серіал The Last of Us отримав дату виходу другого сезону

Серіал The Last of Us отримав дату виходу другого сезону

Київ • УНН

 • 110124 перегляди

Другий сезон серіалу "The Last of Us" вийде 13 квітня на HBO та Max з поверненням головних акторів. Керівництво HBO розглядає можливість створення чотирьох сезонів серіалу.

Серіал "Останні з нас" (The Last Of Us) повернеться на екрани зовсім скоро, повідомляє NME, пише УНН.

Деталі

З того часу, як перший сезон The Last Of Us закінчився в 2023 році, глядачі та шанувальники улюбленої франшизи відеоігор прагнули дізнатися, що ж буде далі в сазі про Джоела та Еллі.

Раніше цього року HBO запропонував фанатам коротке оновлення про те, що другий сезон вийде у квітні. Однак тепер було підтверджено офіційну дату виходу: прем'єра другого сезону The Last Of Us відбудеться 13 квітня на HBO та Max.

У другому сезоні повернуться Джоел та Еллі, яких грають Педро Паскаль та Белла Рамзі відповідно, а також нові персонажі.

Хоча зараз є лише дві гри The Last Of Us, з яких можна отримати інформацію, керівник відділу драми HBO Франческа Орсі раніше цього місяця припустила, що шоу може мати чотири сезони: "У нас немає повного чи остаточного плану, але я думаю, що це схоже на чотири сезони. Я не хотіла б це підтверджувати, але схоже, що це цей сезон, а потім ще два сезони після цього, і ми закінчимо".

Її коментар перегукується з коментарем шоураннера Крейга Мазіна, який у серпні 2023 року повідомив, що вони розглядають чотирисезонний "забіг": "Це може закінчитися трьома чи п'ятьма. Але чотири здаються гарним числом".

Автор гри Ніл Дракманн зайняв схожу позицію щодо The Last Of Us Part 3. "Просто тому, що щось успішно, люди думають, що є весь цей тиск, і ми повинні зробити продовження. Це не так", - сказав він. Однак, новий документальний фільм про створення ігор показав, що є "концепція" третьої гри. "Таке відчуття, що у цій історії, мабуть, є ще один розділ", - зазначив він.

Нещодавно Мазін також пояснив, чим другий сезон The Last Of Us відрізнятиметься від ігор. "Тут не так багато жорстоких дій від моменту до моменту. Тут більше драми. Я не говорю, що тут немає дій. Просто, знову ж таки, різні пріоритети і те, як ви до цього підходите", - вказав він.

Серіал The Last of Us отримав перший тизер другого сезону05.08.24, 15:00 • 105557 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

УНН Lite

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