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Сериал The Last of Us получил дату выхода второго сезона

Сериал The Last of Us получил дату выхода второго сезона

Киев  •  УНН

 • 26467 просмотра

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Второй сезон сериала «The Last of Us» выйдет 13 апреля на HBO и Max с возвращением главных актеров. Руководство HBO рассматривает возможность создания четырех сезонов сериала.

Сериал «Последние из нас» (The Last Of Us) вернется на экраны совсем скоро, сообщает NME, пишет УНН.

Детали

С тех пор, как первый сезон The Last Of Us закончился в 2023 году, зрители и поклонники любимой франшизы видеоигр стремились узнать, что же будет дальше в саге о Джоэле и Элли.

Ранее в этом году HBO предложил фанатам короткое обновление о том, что второй сезон выйдет в апреле. Однако теперь была подтверждена официальная дата выхода: премьера второго сезона The Last Of Us состоится 13 апреля на HBO и Max.

Во втором сезоне вернутся Джоэл и Элли, которых играют Педро Паскаль и Белла Рамзи соответственно, а также новые персонажи.

Хотя сейчас есть только две игры The Last Of Us, из которых можно получить информацию, руководитель отдела драмы HBO Франческа Орси ранее в этом месяце предположила, что шоу может иметь четыре сезона: «У нас нет полного или окончательного плана, но я думаю, что это похоже на четыре сезона. Я не хотела бы это подтверждать, но похоже, что это этот сезон, а затем еще два сезона после этого, и мы закончим».

Ее комментарий перекликается с комментарием шоураннера Крейга Мазина, который в августе 2023 года сообщил, что они рассматривают четырехсезонный «забег»: «Это может закончиться тремя или пятью. Но четыре кажутся хорошим числом».

Автор игры Нил Дракманн занял похожую позицию относительно The Last Of Us Part 3. «Просто потому, что что-то успешно, люди думают, что есть все это давление, и мы должны сделать продолжение. Это не так», - сказал он. Однако, новый документальный фильм о создании игр показал, что есть «концепция» третьей игры. «Такое ощущение, что в этой истории, видимо, есть еще одна глава», - отметил он.

Недавно Мазин также объяснил, чем второй сезон The Last Of Us будет отличаться от игр. «Здесь не так много жестоких действий от момента к моменту. Здесь больше драмы. Я не говорю, что здесь нет действий. Просто, опять же, разные приоритеты и то, как вы к этому подходите», - указал он.

Сериал The Last of Us получил первый тизер второго сезона05.08.24, 15:00 • 105519 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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