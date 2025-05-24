Врезался в сад в Норвегии: полиция говорит, что украинский вахтенный офицер судна заснул

Вахтенный офицер большого контейнеровоза, который сел на мель и врезался в частный сад в Норвегии, сообщил полиции, что он спал в момент инцидента. Сообщается, что он украинский гражданин, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

"По словам следователей, мужчина, украинский гражданин в возрасте около тридцати лет, признался, что заснул во время исполнения служебных обязанностей в одиночестве", - пишет издание.

Ему предъявлено обвинение в небрежном судоходстве. Также полиция выясняет, соблюдались ли на борту судна правила, касающиеся рабочего времени и времени отдыха.

"Обвиняемым был вахтенный офицер в момент инцидента. Во время допроса он заявил, что заснул, находясь на службе сам, что привело к тому, что судно село на мель", - заявил прокурор полицейского округа Тренделаг Кьетиль Бруланд Соренсен в пресс-релизе.

Местные СМИ сообщают, что мужчина отвечал за управление кораблем, но не изменил курс, когда заходил в Тронгеймский фьорд. В результате инцидента никто не пострадал.

На борту грузового судна под кипрским флагом NCL Salten было 16 человек, оно двигалось на юго-запад через Тронгеймский фьорд к Оркангеру, когда отклонилось от курса.

Логистическая компания NCL, зафрахтовавшая судно, заявила, что это был "серьезный инцидент", и она рада, что никто не пострадал.

"Нашим главным приоритетом является обеспечение безопасной и надежной спасательной операции", - говорится в заявлении компании, добавляя, что она помогает полиции в расследовании.

Йохан Гельберг, владелец усадьбы, в которую чуть не врезался корабль, описал момент, когда он выглянул в окно и увидел судно в своем палисаднике.

"Мне пришлось согнуть шею, чтобы увидеть его верх. Это было так нереально", - сказал он в интервью Guardian.

Гельберг сказал, что был "поражен", увидев корабль перед своим домом, и что он был "в пяти метрах" от входа в его спальню.

"Это очень громоздкий новый сосед, но он скоро исчезнет", - сказал он норвежскому телеканалу TV2.

Сын соседа потерпевшего владельца сказал, что это было "ужасно", и его отец закричал, когда увидел корабль.

"Я не знал, сон ли это, потому что было пять утра, и это было так сюрреалистично", - рассказал Бард Йоргенсен программе Newshour на Всемирной службе BBC.

Дополнение

135-метровое судно прошло мимо дома на расстоянии нескольких метров, когда село на мель в четверг утром в Бинесете, вблизи Тронхейма, центральная Норвегия. Попытки сдвинуть его с места пока что не увенчались успехом.

В Норвегии 135-метровый грузовой корабль бросил якорь во дворе у мужчины

По сообщениям, судно ранее село на мель в 2023 году, но экипажу удалось вытащить его с помощью собственных сил.