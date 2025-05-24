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Врізався у сад в Норвегії: поліція каже, що український вахтовий офіцер судна заснув

Київ • УНН

 • 4446 перегляди

Вахтовий офіцер з України заснув під час чергування, через що судно сіло на мілину в Норвегії. Йому висунуто обвинувачення у недбалому судноплавстві.

Врізався у сад в Норвегії: поліція каже, що український вахтовий офіцер судна заснув

Вахтовий офіцер великого контейнеровоза, який сів на мілину та врізався в приватний сад у Норвегії, повідомив поліції, що він спав на момент інциденту. Повідомляється, що він український громадянин, пише УНН з посиланням на ВВС.

Деталі

"За словами слідчих, чоловік, український громадянин віком близько тридцяти років, зізнався, що заснув під час виконання службових обов'язків на самоті", - пише видання.

Йому висунуто обвинувачення у недбалому судноплавстві. Також поліція з’ясовує, чи дотримувалися на борту судна правил щодо робочого часу та часу відпочинку.

"Обвинуваченим був вахтовий офіцер на момент інциденту. Під час допиту він заявив, що заснув, перебуваючи на службі сам, що призвело до того, що судно сіло на мілину", – заявив прокурор поліцейського округу Тренделаг К'єтіль Бруланд Соренсен у прес-релізі.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що чоловік відповідав за керування кораблем, але не змінив курсу, коли заходив у Тронгеймський фіорд. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

На борту вантажного судна під кіпрським прапором NCL Salten було 16 осіб, воно рухалося на південний захід через Тронгеймський фіорд до Оркангера, коли відхилилося від курсу.

Логістична компанія NCL, яка зафрахтувала судно, заявила, що це був "серйозний інцидент", і вона рада, що ніхто не постраждав.

"Нашим головним пріоритетом є забезпечення безпечної та надійної рятувальної операції", - ідеться у заяві компанії, додаючи, що вона допомагає поліції у розслідуванні.

Йохан Гельберг, власник садиби, у яку мало не врізався корабель, описав момент, коли він визирнув у вікно та побачив судно у своєму палісаднику.

"Мені довелося зігнути шию, щоб побачити його верх. Це було так нереально", - сказав він в інтерв'ю Guardian.

Гельберг сказав, що був "вражений", побачивши корабель перед своїм будинком, і що він був "за п'ять метрів" від входу до його спальні.

"Це дуже громіздкий новий сусід, але він скоро зникне", - сказав він норвезькому телеканалу TV2.

Син сусіда потерпілого власника сказав, що це було "жахливо", і його батько закричав, коли побачив корабель.

"Я не знав, чи це сон, бо була п’ята ранку, і це було так сюрреалістично", - розповів Бард Йоргенсен програмі Newshour на Всесвітній службі BBC.

Доповнення

135-метрове судно пройшло повз будинок на відстані кількох метрів, коли сіло на мілину у четвер вранці в Бінесеті, поблизу Тронхейма, центральна Норвегія. Спроби зрушити його з місця поки що не увінчалися успіхом.

У Норвегії 135-метровий вантажний корабель кинув якір на подвір'ї в чоловіка23.05.25, 11:37 • 48017 переглядiв

За повідомленнями, судно раніше сіло на мілину у 2023 році, але екіпажу вдалося витягнути його за допомогою власних сил.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

Кримінал та НПНовини Світу
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