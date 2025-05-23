У Норвегії 135-метровий вантажний корабель кинув якір на подвір'ї в чоловіка

Чоловік у Норвегії, прокинувшись вранці, виявив у себе на обійсті величезний 135-метровий контейнеровоз. Корабель сів на мілину і врізався у переднє подвір'я його приватного будинку. Про це повідомляє ВВС, передає УНН.

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135-метровий корабель врізався у берегову лінію лише за кілька метрів від будинку Йохана Хелберга у невеличному місті Бюнесет, неподалік Тронхейма приблизно о 05:00 ранку за місцевим часом у четвер.

Власника будинку про несподіванку з моря попередив його сусід, що запанікував, спостерігаючи за судном, яке сунуло прямо на берег.

Дверний дзвінок пролунав у той час, коли я не люблю відкривати. Я підійшов до вікна і був дуже здивований, побачивши великий корабель. Мені довелося зігнути шию, щоб побачити його верхівку — розповів Хелберг.

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Він додав, що не чув це сталося і побачена картина стала для нього повною несподіванкою.

Це було так сюрреалістично. Ще п'ять метрів на південь, і він би до спальні. Я нічого не чув і навіть не припускав, що таке може статися — додав спантеличений власник будинку.

Його сусід Йостейн Йоргенсен розповів, що прокинувся від шуму судна, яке на повній швидкості прямувало до берега, і побіг до будинку Хелберга.

Я був упевнений, що він вже надворі, але ні, жодних ознак життя не було. Двір був порожній, а будинок зачинений. Я дзвонив у двері багато разів, але реакції не було. І тільки коли я зателефонував, мені вдалося з ним зв'язатися — сказав Йоргенсен.

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Вантажне судно NCL Salten під прапором Кіпру мало на борту 16 осіб, і прямувало на південний захід через Тронгеймський фіорд до Оркангера, однак відхилилося від курсу.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Невідомо, що стало причиною аварії, і, як повідомляється, норвезька поліція проводить розслідування.

Нагадаємо

BBC отримала кадри з судна підтримки, де чутно звук вибуху батискафа "Титан" під час занурення до "Титаніка" за 90 хвилин після спуску. USCG стверджує, що шум був звуком вибуху батискафа, внаслідок чого загинули 5 людей. Аварія сталася у червні 2023 року, внаслідок чого загинули всі п'ять людей на борту.