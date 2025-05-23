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BBC: відео з корабля зафіксувало звук вибуху батискафа "Титан" під час занурення до "Титаніка"

Київ • УНН

 • 1036 перегляди

BBC отримала кадри з судна підтримки, де чутно звук вибуху "Титана" за 90 хвилин після занурення. USCG стверджує, що шум був звуком вибуху батискафа, внаслідок чого загинули 5 людей.

BBC: відео з корабля зафіксувало звук вибуху батискафа "Титан" під час занурення до "Титаніка"

Момент, коли батискаф "Титан" (Titan) компанії Oceangate був втрачений, був показаний на кадрах, знятих на судні підтримки підводного човна, повідомляє BBC, пише УНН.

Деталі

"Титан" вибухнув приблизно через 90 хвилин після занурення, здійсненого, щоб побачити потонулий "Титанік" (Titanic), у червні 2023 року, внаслідок чого загинули всі п'ять людей на борту.

Пасажири заплатили Oceangate, щоб побачити корабель, що лежить на глибині 3800 м.

На борту були генеральний директор Oceangate Стоктон Раш, британський дослідник Геміш Гардінг, досвідчений французький дайвер Поль Анрі Наржоле, британо-пакистанський бізнесмен Шахзада Дауд та його 19-річний син Сулеман.

BBC отримала безпрецедентний доступ до розслідування Берегової охорони США (USCG) трагедії для документального фільму. Нещодавно USCG отримав відеозапис, на якому видно, як Венді Раш, дружина Стоктона Раша, чує звук вибуху, спостерігаючи за підводним човном, що відбувається з судна, і запитує: "Що це був за вибух?".

Відео: BBC News

Відео було представлено як доказ Морській слідчій раді USCG, яка останні два роки вивчала катастрофічну аварію підводного човна.

У документальному фільмі, як повідомляється, також показано, що вуглецеве волокно, з якого було побудовано підводний човен, почало розпадатися за рік до фатального занурення.

Судно підтримки "Титану" знаходилося разом з підводним човном під час занурення в Атлантичному океані. На відео видно, як Венді Раш, яка була директором Oceangate разом зі своїм чоловіком, сидить перед комп'ютером, який використовувався для надсилання та отримання текстових повідомлень із "Титану".

Коли підводний човен досягає глибини близько 3300 м, лунає звук, схожий на грюкання дверей. Видно, як Венді Раш зупиняється, потім піднімає очі та запитує інших членів екіпажу Oceangate, що це був за шум.

Через кілька хвилин вона отримує текстове повідомлення від підводного човна, у якому йдеться, що він скинув два вантажі, що, мабуть, змусило її помилково подумати, що занурення йде так, як і очікувалося.

USCG стверджує, що шум насправді був звуком "Титану", що вибухав. Проте текстове повідомлення, яке мало бути надіслано безпосередньо перед тим, як підводний човен вийшов з ладу, доходило до корабля довше, ніж звук вибуху.

Усі п'ятеро людей на борту "Титану" загинули миттєво.

NYT з’ясувала, якою була підготовка і останні години пасажирів батискафа «Титан»03.07.23, 03:18 • 3467715 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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