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BBC: видео с корабля зафиксировало звук взрыва батискафа "Титан" во время погружения к "Титанику"

Киев • УНН

 • 518 просмотра

BBC получила кадры с судна поддержки, где слышен звук взрыва "Титана" через 90 минут после погружения. USCG утверждает, что шум был звуком взрыва батискафа, в результате чего погибли 5 человек.

BBC: видео с корабля зафиксировало звук взрыва батискафа "Титан" во время погружения к "Титанику"

Момент, когда батискаф "Титан" (Titan) компании Oceangate был потерян, был показан на кадрах, снятых на судне поддержки подводной лодки, сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

"Титан" взорвался примерно через 90 минут после погружения, предпринятого, чтобы увидеть затонувший "Титаник" (Titanic), в июне 2023 года, в результате чего погибли все пять человек на борту.

Пассажиры заплатили Oceangate, чтобы увидеть корабль, лежащий на глубине 3800 м.

На борту были генеральный директор Oceangate Стоктон Раш, британский исследователь Хэмиш Хардинг, опытный французский дайвер Поль Анри Наржоле, британо-пакистанский бизнесмен Шахзада Дауд и его 19-летний сын Сулеман.

BBC получила беспрецедентный доступ к расследованию Береговой охраны США (USCG) трагедии для документального фильма. Недавно USCG получил видеозапись, на которой видно, как Венди Раш, жена Стоктона Раша, слышит звук взрыва, наблюдая за подводной лодкой, происходящее с судна, и спрашивает: "Что это был за взрыв?".

Видео: BBC News

Видео было представлено в качестве доказательства Морской следственной раде USCG, которая последние два года изучала катастрофическую аварию подводной лодки.

В документальном фильме, как сообщается, также показано, что углеродное волокно, из которого была построена подводная лодка, начало распадаться за год до рокового погружения.

Судно поддержки "Титана" находилось вместе с подводной лодкой во время погружения в Атлантическом океане. На видео видно, как Венди Раш, которая была директором Oceangate вместе со своим мужем, сидит перед компьютером, который использовался для отправки и получения текстовых сообщений из "Титана".

Когда подводная лодка достигает глубины около 3300 м, раздается звук, похожий на хлопанье двери. Видно, как Венди Раш останавливается, затем поднимает глаза и спрашивает других членов экипажа Oceangate, что это был за шум.

Через несколько минут она получает текстовое сообщение от подводной лодки, в котором говорится, что он сбросил два груза, что, видимо, заставило ее ошибочно подумать, что погружение идет так, как и ожидалось.

USCG утверждает, что шум на самом деле был звуком "Титана", который взрывался. Однако текстовое сообщение, которое должно было быть отправлено непосредственно перед тем, как подводная лодка вышла из строя, доходило до корабля дольше, чем звук взрыва.

Все пятеро людей на борту "Титана" погибли мгновенно.

NYT выяснила, какой была подготовка и последние часы пассажиров батискафа "Титан"03.07.23, 03:18 • 3467713 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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