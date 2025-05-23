В Норвегии 135-метровый грузовой корабль бросил якорь во дворе у мужчины

Мужчина в Норвегии, проснувшись утром, обнаружил у себя во дворе огромный 135-метровый контейнеровоз. Корабль сел на мель и врезался в передний двор его частного дома. Об этом сообщает ВВС, передает УНН.

Детали

135-метровый корабль врезался в береговую линию всего в нескольких метрах от дома Йохана Хелберга в небольшом городе Бюнесет, недалеко от Тронхейма примерно в 05:00 утра по местному времени в четверг.

Владельца дома о неожиданности с моря предупредил его сосед, запаниковавший, наблюдая за судном, которое перло прямо на берег.

Дверной звонок прозвучал в то время, когда я не люблю открывать. Я подошел к окну и был очень удивлен, увидев большой корабль. Мне пришлось согнуть шею, чтобы увидеть его верхушку — рассказал Хелберг.

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Он добавил, что не слышал это произошло и увиденная картина стала для него полной неожиданностью.

Это было так сюрреалистично. Еще пять метров на юг, и он бы до спальни. Я ничего не слышал и даже не предполагал, что такое может случиться — добавил озадаченный владелец дома.

Его сосед Йостейн Йоргенсен рассказал, что проснулся от шума судна, которое на полной скорости направлялось к берегу, и побежал к дому Хелберга.

Я был уверен, что он уже на улице, но нет, никаких признаков жизни не было. Двор был пуст, а дом закрыт. Я звонил в дверь много раз, но реакции не было. И только когда я позвонил, мне удалось с ним связаться — сказал Йоргенсен.

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Грузовое судно NCL Salten под флагом Кипра имело на борту 16 человек, и направлялось на юго-запад через Тронгеймский фьорд до Оркангера, однако отклонилось от курса.

В результате инцидента никто не пострадал. Неизвестно, что стало причиной аварии, и, как сообщается, норвежская полиция проводит расследование.

Напомним

BBC получила кадры с судна поддержки, где слышен звук взрыва батискафа "Титан" во время погружения к "Титанику" через 90 минут после спуска. USCG утверждает, что шум был звуком взрыва батискафа, в результате чего погибли 5 человек. Авария произошла в июне 2023 года, в результате чего погибли все пять человек на борту.