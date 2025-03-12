Капитан "Solong", причастный к столкновению судов в Северном море, оказался гражданином россии
Киев • УНН
Капитана контейнеровоза "Solong" задержали по подозрению в причастности к столкновению кораблей в Северном море. Он оказался гражданином россии, продолжается расследование.
После столкновения двух кораблей у британского побережья следствие выясняет, как это могло произойти.
Передает УНН со ссылкой на Sky TG24 и BBC.
Капитан контейнеровоза Solong, потерпевшего крушение в Северном море, является гражданином россии
Полицейские задержали 59-летнего мужчину по подозрению в причинении смерти по неосторожности. Немецкая судоходная компания Ernst Russ подтвердила BBC, что арестованный мужчина является капитаном контейнеровоза "Solong". По данным Ernst Russ, остальная часть экипажа состояла из граждан россии и Филиппин.
В настоящее время задержанный капитан грузового судна "Solong" и весь экипаж сотрудничают со следствием, сообщил представитель компании-судовладельца, передают СМИ.
Следователи ранее доложили, что начато уголовное расследование причин столкновения кораблей Stena Immaculate и Solong у побережья Восточного Йоркшира в понедельник. Они сотрудничают с Агентством морской и береговой охраны.
Напомним
В прибрежье Восточного Йоркшира произошло столкновение танкера и грузового судна, оба корабля загорелись. Представители властей Соединенных Штатов, Португалии и Великобритании работают вместе после аварии в Северном море, которая привела к возгоранию двух судов.
Столкновение танкера и грузового судна в Северном море: 32 человек вытащили на сушу10.03.25, 15:58 • 13212 просмотров