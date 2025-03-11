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Зіткнення кораблів у Північному морі: пожежа продовжує вирувати, пошуки члена екіпажу припинено

Київ • УНН

 • 17915 перегляди

Танкер армії США "Stena Immaculate" з авіаційним паливом зіткнувся з португальським контейнеровозом біля берегів Британії. Один член екіпажу зник, пожежа триває, три країни проводять рятувальну операцію.

Зіткнення кораблів у Північному морі: пожежа продовжує вирувати, пошуки члена екіпажу припинено

Представники влади Сполучених Штатів, Португалії та Великої Британії працюють разом після аварії у Північному морі, яка призвела до загоряння двох суден. Розпочато велику рятувальну операцію.

Передає УНН із посиланням на Рolitico та ВВС.

Пожежа, спричинена зіткненням двох кораблів, Один з яких знаходиться під прапором Португалії, у Північному морі все ще триває, повідомила влада у ефірі британського телебачення.

Міністр британського уряду Метью Пеннікук заявив сьогодні вранці, що три уряди (США, Португалії та Великої Британії) працюють разом. Проводиться масштабна рятувальна операція.

За останніми данними, один член екіпажу вважається зниклим безвісти, його пошуки були припинені після "масштабних пошуків", повідомила берегова охорона.

Після інтенсивних пошуків його, на жаль, не знайшли, і пошуки наразі завершені

- сказав Метью Аткінсон, командувач дивізіону берегової охорони Британії.

Довідка

Танкер "Stena Immaculate", зафрахтований армією США, стояв на якорі приблизно в 16 кілометрах від міста Халл, графство Йоркшир, на східному узбережжі Великої Британії, коли у нього врізався контейнеровоз "Solong" під португальським прапором.

Офіційний представник США підтвердив, що танкер перевозив авіаційне паливо "на підтримку Міністерства оборони", але сказав, що інцидент не вплине на операції чи бойову готовність.

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На місце події було направлено рятувальний гелікоптер берегової охорони, а також чотири рятувальні шлюпки та судна, що знаходяться поблизу, із можливістю гасіння пожежі.

Керуючий директор Svitzer Майкл Патерсон повідомив, що група морських служб направила чотири човни, які "з моменту прибуття займалися гасінням пожеж і боролися з полум'ям".

Нафта й авіапаливо становлять для них проблему. Вони, очевидно, легкозаймисті, але в них також присутні пари і токсини

- сказав він.

Коментар з боку влади Британії: 

На даний момент я можу сказати лише певну інформацію, але розслідування причин катастрофи триває. Його ведуть влада США і Португалії як держав прапора відповідних кораблів, але їм допомагають влада Великобританії і відповідні органи з точки зору ... потенційного впливу на навколишнє середовище

- сказав в ефірі тв міністр британського уряду Метью Пеннікук.

Доповнення

Речник британського прем'єр-міністра Кейра Стармера описав ситуацію як надзвичайно тривожну. Берегова охорона все ще оцінює ситуацію, щоб вирішити, які заходи проти забруднення можуть бути вжиті після зіткнення.

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