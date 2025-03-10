Зіткнення танкера і вантажного судна у Північному морі: 32 людини витягли на берег
Київ • УНН
У Північному морі біля міста Галл зіткнулися вантажне судно Solong та нафтовий танкер Stena Immaculate. Внаслідок інциденту виникла пожежа, всі члени екіпажу були успішно евакуйовані на берег.
32 людини витягли на берег після зіткнення вантажного судна з нафтовим танкером у Північному морі біля міста Галл у Великій Британії, пише УНН з посиланням на BBC.
Деталі
"32 людини витягли на берег. Про їхній стан поки невідомо", - пише видання з посиланням на начальника порту.
Танкер загорівся, на відео з місця події видно густий дим, що виривається з судна, а також повідомляється про "велику вогненну кулю".
Повідомляється, що кілька людей покинули кораблі після зіткнення.
Згідно з даними відстеження, у танкер Stena Immaculate під прапором США врізався контейнеровоз Solong під прапором Португалії о 9:48 GMT (11:48 за Києвом), коли той стояв на якорі.
На місці працюють рятувальні човни та пожежні бригади, а також координується рятувальна операція берегової охорони.
Як пише видання, виконавчий директор Stena Bulk Еріком Ганелл підтвердив, що весь екіпаж нафтового танкера MV Stena Immaculate знайдений і перебуває в безпеці. Він сказав, що це понад 20 людей.
Stena Bulk спільно володіє судном зі своїм американським партнером Crowley, який ним керує.
Він також зазначив, що поки рано говорити про причини зіткнення в Північному морі.
Танкер і судно зіткнулися і загорілися в Північному морі10.03.25, 15:24 • 15845 переглядiв