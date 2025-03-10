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Зіткнення танкера і вантажного судна у Північному морі: 32 людини витягли на берег

Київ • УНН

 • 13212 перегляди

У Північному морі біля міста Галл зіткнулися вантажне судно Solong та нафтовий танкер Stena Immaculate. Внаслідок інциденту виникла пожежа, всі члени екіпажу були успішно евакуйовані на берег.

Зіткнення танкера і вантажного судна у Північному морі: 32 людини витягли на берег

32 людини витягли на берег після зіткнення вантажного судна з нафтовим танкером у Північному морі біля міста Галл у Великій Британії, пише УНН з посиланням на BBC.

Деталі

"32 людини витягли на берег. Про їхній стан поки невідомо", - пише видання з посиланням на начальника порту.

Танкер загорівся, на відео з місця події видно густий дим, що виривається з судна, а також повідомляється про "велику вогненну кулю".

Повідомляється, що кілька людей покинули кораблі після зіткнення.

Згідно з даними відстеження, у танкер Stena Immaculate під прапором США врізався контейнеровоз Solong під прапором Португалії о 9:48 GMT (11:48 за Києвом), коли той стояв на якорі.

На місці працюють рятувальні човни та пожежні бригади, а також координується рятувальна операція берегової охорони.

Як пише видання, виконавчий директор Stena Bulk Еріком Ганелл підтвердив, що весь екіпаж нафтового танкера MV Stena Immaculate знайдений і перебуває в безпеці. Він сказав, що це понад 20 людей.

Stena Bulk спільно володіє судном зі своїм американським партнером Crowley, який ним керує.

Він також зазначив, що поки рано говорити про причини зіткнення в Північному морі.

Танкер і судно зіткнулися і загорілися в Північному морі10.03.25, 15:24 • 15845 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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