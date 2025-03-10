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Столкновение танкера и грузового судна в Северном море: 32 человек вытащили на сушу

Киев • УНН

 • 13212 просмотра

В Северном море у города Галл столкнулись грузовое судно Solong и нефтяной танкер Stena Immaculate. В результате инцидента возник пожар, все члены экипажа были успешно эвакуированы на берег.

Столкновение танкера и грузового судна в Северном море: 32 человек вытащили на сушу

32 человека вытащили на берег после столкновения грузового судна с нефтяным танкером в Северном море у города Халл в Великобритании, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

"32 человека вытащили на берег. Об их состоянии пока ничего не известно", - пишет издание со ссылкой на начальника порта.

Танкер загорелся, на видео с места происшествия видно густой дым, вырывающийся из судна, а также сообщается о "большой огненной сфере".

Сообщается, что несколько человек покинули корабли после столкновения.

Согласно данным отслеживания, танкер Stena Immaculate под флагом США врезался в контейнеровоз Solong под флагом Португалии в 9:48 GMT (11:48 по Киеву), когда тот стоял на якоре.

На месте работают спасательные катера и пожарные бригады, а также координируется спасательная операция береговой охраны.

Как пишет издание, исполнительный директор Stena Bulk Эрик Ханелл подтвердил, что весь экипаж нефтяного танкера MV Stena Immaculate найден и находится в безопасности. Он сказал, что это более 20 человек.

Stena Bulk совместно владеет судном со своим американским партнером Crowley, который им управляет.

Он также отметил, что пока рано говорить о причинах столкновения в Северном море.

Танкер и судно столкнулись и загорелись в Северном море10.03.25, 15:24 • 15845 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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