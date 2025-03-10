Столкновение танкера и грузового судна в Северном море: 32 человек вытащили на сушу
Киев • УНН
В Северном море у города Галл столкнулись грузовое судно Solong и нефтяной танкер Stena Immaculate. В результате инцидента возник пожар, все члены экипажа были успешно эвакуированы на берег.
32 человека вытащили на берег после столкновения грузового судна с нефтяным танкером в Северном море у города Халл в Великобритании, пишет УНН со ссылкой на BBC.
Детали
"32 человека вытащили на берег. Об их состоянии пока ничего не известно", - пишет издание со ссылкой на начальника порта.
Танкер загорелся, на видео с места происшествия видно густой дым, вырывающийся из судна, а также сообщается о "большой огненной сфере".
Сообщается, что несколько человек покинули корабли после столкновения.
Согласно данным отслеживания, танкер Stena Immaculate под флагом США врезался в контейнеровоз Solong под флагом Португалии в 9:48 GMT (11:48 по Киеву), когда тот стоял на якоре.
На месте работают спасательные катера и пожарные бригады, а также координируется спасательная операция береговой охраны.
Как пишет издание, исполнительный директор Stena Bulk Эрик Ханелл подтвердил, что весь экипаж нефтяного танкера MV Stena Immaculate найден и находится в безопасности. Он сказал, что это более 20 человек.
Stena Bulk совместно владеет судном со своим американским партнером Crowley, который им управляет.
Он также отметил, что пока рано говорить о причинах столкновения в Северном море.
Танкер и судно столкнулись и загорелись в Северном море10.03.25, 15:24 • 15845 просмотров