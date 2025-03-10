Танкер и судно столкнулись и загорелись в Северном море
Киев • УНН
У побережья Восточного Йоркшира произошло столкновение танкера и грузового судна, оба корабля загорелись. На место происшествия направлены спасательные службы, экипажи покинули суда.
В Северном море столкнулись танкер и судно, оба судна горят. Вертолет береговой охраны Великобритании находится на месте происшествия, передает УНН со ссылкой на ВВС.
"Береговая охрана Ее Величества в настоящее время координирует экстренное реагирование на сообщения о столкновении танкера и грузового судна у побережья Восточного Йоркшира. Тревога была объявлена в 9:48 утра. Был вызван спасательный вертолет береговой охраны из Хамберсайда, а также спасательные шлюпки из Скегнесса, Бридлингтона, Мейблторпа и Клитхорпса, самолет береговой охраны Ее Величества и близлежащие суда с возможностью тушения пожаров", - сказано в сообщении.
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По данным RNLI, на место происшествия были отправлены четыре спасательные шлюпки, которые также сообщили, что "несколько человек покинули суда".
В своем заявлении группа сообщила, что отреагировала в 10:20 утра сегодня утром.
"Поступили сообщения о том, что несколько человек покинули суда после столкновения, и на обоих судах возникли пожары", — добавила группа.
К 11:40 утра одна спасательная шлюпка была спущена на воду, а три других продолжили "поддерживать поисково-спасательные работы".