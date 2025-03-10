Танкер і судно зіткнулися і загорілися в Північному морі
Київ • УНН
У прибережжі Східного Йоркшира сталося зіткнення танкера і вантажного судна, обидва кораблі загорілися. На місце події направлені рятувальні служби, екіпажі покинули судна.
У Північному морі зіткнулися танкер і судно, обидва судна горять. Вертоліт берегової охорони Великої Британії знаходиться на місці події, передає УНН з посиланням на ВВС.
"Берегова охорона Її Величності в даний час координує екстрене реагування на повідомлення про зіткнення танкера і вантажного судна біля узбережжя Східного Йоркшира. Тривога була оголошена о 9:48 ранку. Було викликано рятувальний вертоліт берегової охорони з Хамберсайда, а також рятувальні шлюпки з Скегнесса, Бридлінгтона, Мейблторпа і Кліторпса, літак берегової охорони Її Величності та найближчі судна з можливістю гасіння пожеж", - йдеться в повідомленні.
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За даними RNLI, на місце події були відправлені чотири рятувальні шлюпки, які також повідомили, що "кілька людей покинули судна".
У своїй заяві група повідомила, що відреагувала о 10:20 ранку сьогодні.
"Поступили повідомлення про те, що кілька людей покинули судна після зіткнення, і на обох суднах виникли пожежі", — додала група.
До 11:40 ранку одна рятувальна шлюпка була спущена на воду, а три інших продовжили "підтримувати пошуково-рятувальні роботи".