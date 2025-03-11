Столкновение кораблей в Северном море: пожар продолжает бушевать, поиски члена экипажа прекращены

Представители власти Соединенных Штатов, Португалии и Великобритании работают вместе после аварии в Северном море, которая привела к возгоранию двух судов. Начата крупная спасательная операция.

Передает УНН с ссылкой на Рolitico и BBC.

Пожар, вызванный столкновением двух кораблей, один из которых под флагом Португалии, в Северном море все еще продолжается, сообщили власти в эфире британского телевидения.

Министр британского правительства Мэтью Пенникук заявил сегодня утром, что три правительства (США, Португалии и Великобритании) работают вместе. Проводится масштабная спасательная операция.

По последним данным, один член экипажа считается пропавшим без вести, его поиски были прекращены после "масштабных поисков", сообщила береговая охрана.

После интенсивных поисков его, к сожалению, не нашли, и поиски в настоящее время завершены - сказал Мэтью Аткінсон, командующий дивизионом береговой охраны Великобритании.

Справка

Танкер "Stena Immaculate", арендованный армией США, стоял на якоре примерно в 16 километрах от города Халл, графство Йоркшир, на восточном побережье Великобритании, когда в него врезался контейнеровоз "Solong" под португальским флагом.

Официальный представитель США подтвердил, что танкер перевозил авиационное топливо "в поддержку Министерства обороны", но сказал, что инцидент не повлияет на операции или боевую готовность.

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На место происшествия был направлен спасательный вертолет береговой охраны, а также четыре спасательных шлюпки и суда, находящиеся поблизости, с возможностью тушения пожара.

Генеральный директор Svitzer Майкл Патерсон сообщил, что группа морских служб направила четыре лодки, которые "с момента прибытия занимались тушением пожара и боролись с пламенем".

Нефть и авиационное топливо представляют для них проблему. Они, очевидно, легковоспламеняющиеся, но в них также присутствуют пары и токсины - сказал он.

Комментарий со стороны властей Великобритании:

На данный момент я могу сказать лишь определенную информацию, но расследование причин катастрофы продолжается. Его ведут власти США и Португалии как государства флага соответствующих кораблей, но им помогают власти Великобритании и соответствующие органы с точки зрения ... потенциального влияния на окружающую среду - сказал в эфире ТВ министр британского правительства Мэтью Пенникук.

Дополнение

Пресс-секретарь британского премьер-министра Кейра Стармера описал ситуацию как чрезвычайно тревожную. Береговая охрана все еще оценивает ситуацию, чтобы решить, какие меры против загрязнения могут быть приняты после столкновения.

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