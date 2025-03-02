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Финляндия освободила танкер Eagle S, подозреваемый в повреждении кабелей

Киев • УНН

 • 33173 просмотра

Финские власти освободили танкер Eagle S, подозреваемый в повреждении кабелей Estlink 2. Владельцы поврежденных кабелей отказались от ареста из-за высокой стоимости содержания судна и планируют судебный иск.

Финляндия освободила танкер Eagle S, подозреваемый в повреждении кабелей

Финская полиция освободила танкер Eagle S, который ранее подозревали в повреждении кабелей Estlink 2 и других важных линий связи. Причиной для освобождения стало завершение необходимых следственных действий, хотя судно будет оставаться объектом юридических разбирательств.

Об этом пишет ERR, передает УНН.

 Полиция Финляндии задержала танкер 28 декабря, рассматривая его как доказательство в уголовном расследовании. Задержание судна требовали и компании, которые владели поврежденными кабелями, чтобы обеспечить компенсацию расходов на их ремонт.

По сообщению полиции Хельсинки, танкер был освобожден от ареста в пятницу, 28 февраля, поскольку Финляндская уголовная полиция провела необходимые следственные действия, и больше не было оснований для задержания судна, поэтому оно могло продолжить свой путь, сообщает Yle.

Пограничная охрана Финляндии наблюдает за уходом танкера из территориальных вод и экономической зоны Финляндии. Владельцы поврежденных кабелей Fingrid и Elering больше не считают арест танкера необходимым. По словам Fingrid, содержание судна под арестом и его содержание стоит дороже, чем стоимость самого танкера.

Решение об освобождении танкера не влияет на другие юридические действия. Fingrid и Elering планируют подать в суд на возмещение убытков, причиненных танкером Eagle S. Сначала операторы системы покроют расходы на ремонт кабелей из своих средств, чтобы как можно скорее восстановить соединение.

Полиция сообщила, что вопрос о мерах, которые будут применены к членам экипажа судна, рассматривается отдельно. В рамках предварительного расследования подозреваются в совершении преступления восемь членов экипажа.

Трем из них пока запрещено путешествовать, а остальным пятерым запрет на путешествия был отменен на этой неделе. Члены экипажа с запретом на путешествия не могут покинуть страну. По словам полиции Финляндии, они планируют завершить предварительное расследование до конца апреля.

Elering сообщил в воскресенье, что вместе с финским оператором Fingrid отозвал заявку на арест судна для компенсации ущерба, нанесенного повреждением Estlink 2, и теперь планирует подать в суд на владельца судна для возмещения расходов на ремонт. По словам председателя правления Elering Кале Килка, отказ от требования ареста обусловлен слишком большими затратами, связанными с содержанием судна под арестом.

Расходы на содержание судна под арестом оцениваются в сотни тысяч евро в месяц, к тому же залог за арест составляет миллион евро, а также есть другие дополнительные расходы, в результате чего расходы на арест могут в конечном итоге превысить стоимость самого судна. Кроме того, во время судебного процесса очень сложно продать судно

- сказал Килк.

Таким образом, операторы системы планируют обратиться в суд для возмещения расходов на ремонт судна владельца, однако судебный процесс может длиться 5-6 лет. В случае, если расследование установит виновность членов экипажа, это будет рассматриваться отдельно в рамках уголовного дела о компенсации ущерба.

Для Elering важно, чтобы убытки были возмещены, и чтобы никто не имел ощущения, что может безнаказанно разрушить подводную инфраструктуру

- сказал Килк.

Напомним,

УНН писал, что Финляндия получила разрешение удерживать задержанный танкер из «теневого флота», который повредил энергетический кабель и четыре кабеля связи в Балтийском море. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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