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Фінляндія звільнила танкер Eagle S, підозрюваний у пошкодженні кабелів

Київ • УНН

 • 33232 перегляди

Фінська влада звільнила танкер Eagle S, підозрюваний у пошкодженні кабелів Estlink 2. Власники пошкоджених кабелів відмовились від арешту через високу вартість утримання судна та планують судовий позов.

Фінляндія звільнила танкер Eagle S, підозрюваний у пошкодженні кабелів

Фінська поліція звільнила танкер Eagle S, який раніше підозрювали в пошкодженні кабелів Estlink 2 та інших важливих ліній зв’язку. Причиною для звільнення стало завершення необхідних слідчих дій, хоча судно залишатиметься об’єктом юридичних розглядів.

Про це пише ERR, передає УНН.

 Поліція Фінляндії затримала танкер 28 грудня, розглядаючи його як доказ у кримінальному розслідуванні. Затримання судна вимагали й компанії, які володіли пошкодженими кабелями, щоб забезпечити компенсацію витрат на їх ремонт.

За повідомленням поліції Гельсінкі, танкер було звільнено від арешту в п’ятницю, 28 лютого, оскільки Фінляндська кримінальна поліція провела необхідні слідчі дії, і більше не було підстав для затримання судна, тому воно могло продовжити свій шлях, повідомляє Yle.

Прикордонна охорона Фінляндії спостерігає за відходом танкера з територіальних вод і економічної зони Фінляндії. Власники пошкоджених кабелів Fingrid та Elering більше не вважають арешт танкера необхідним. За словами Fingrid, утримання судна під арештом та його утримання коштує дорожче, ніж вартість самого танкера.

Рішення про звільнення танкера не впливає на інші юридичні дії. Fingrid та Elering планують подати до суду на відшкодування збитків, завданих танкером Eagle S. Спочатку оператори системи покриють витрати на ремонт кабелів зі своїх коштів, щоб якомога швидше відновити з’єднання.

Поліція повідомила, що питання щодо заходів, що будуть застосовані до членів екіпажу судна, розглядається окремо. У рамках попереднього розслідування підозрюються у скоєнні злочину восьмеро членів екіпажу.

Трьом із них наразі заборонено подорожувати, а решті п’ятьох заборона на подорожі була скасована цього тижня. Члени екіпажу з забороною на подорожі не можуть покинути країну. За словами поліції Фінляндії, вони планують завершити попереднє розслідування до кінця квітня.

Elering повідомив в неділю, що разом з фінським оператором Fingrid відкликав заявку на арешт судна для компенсації збитків, завданих пошкодженням Estlink 2, і тепер планує подати до суду на власника судна для відшкодування витрат на ремонт. За словами голови правління Elering Кале Кілка, відмова від вимоги арешту обумовлена занадто великими витратами, пов’язаними з утриманням судна під арештом.

Витрати на утримання судна під арештом оцінюються в сотні тисяч євро на місяць, до того ж застава за арешт становить мільйон євро, а також є інші додаткові витрати, внаслідок чого витрати на арешт можуть зрештою перевищити вартість самого судна. Крім того, під час судового процесу дуже складно продати судно

- сказав Кілк.

Таким чином, оператори системи планують звернутися до суду для відшкодування витрат на ремонт судна власника, проте судовий процес може тривати 5-6 років. У разі, якщо розслідування встановить винуватість членів екіпажу, це буде розглядатися окремо у рамках кримінальної справи про компенсацію збитків.

Для Elering важливо, щоб збитки були відшкодовані, і щоб ніхто не мав відчуття, що може безкарно зруйнувати підводну інфраструктуру

- сказав Кілк.

Нагадаємо

УНН писав, що Фінляндія отримала дозвіл утримувати затриманий танкер з "тіньового флоту", який пошкодив енергетичний кабель і чотири кабелі зв'язку в Балтійському морі. 

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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