Капітана судна заарештували після зіткнення з танкером у Північному морі
Київ • УНН
У Північному морі вантажне судно зіткнулося з нафтовим танкером. Капітана вантажного судна заарештовано за підозрою у вбивстві через грубу недбалість, триває розслідування.
Капітана вантажного судна заарештували після зіткнення з нафтовим танкером у Північному морі, пише УНН з посиланням на BBC.
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Судно Solong під прапором Португалії та зареєстрований у США танкер Stena Immaculate зазнали аварії біля узбережжя Східного Йоркширу у Великій Британії вранці у понеділок.
Поліція Гамберсайда повідомила, що 59-річного чоловіка заарештували за підозрою у вбивстві через грубу недбалість після пошуків зниклого члена екіпажу Solong.
З Solong станом на вчорашній вечір продовжував йти дим, але британський міністр транспорту Гайді Александер сказала, що обидва кораблі, як очікується, залишаться на плаву.
Німецька компанія Ernst Russ, якій належить Solong, підтвердила ВВС, що заарештований чоловік є капітаном судна.
У заяві компанії вказано, що він разом з рештою екіпажу допомагав розслідуванню.
За словами міністра транспорту країни Майка Кейна, член екіпажу вантажного судна все ще вважався загиблим після завершення пошуково-рятувальної операції в понеділок увечері.
Джерела у Вайтголлі повідомили BBC, що серед екіпажу Solong були росіяни та філіппінці.
BBC повідомляє, що всі 23 члени екіпажу на борту Stena Immaculate є американцями. Усі вони знаходяться в Грімсбі і, ймовірно, будуть репатрійовані з часом.
Поліція повідомила, що почала кримінальне розслідування причини зіткнення та співпрацює з Агентством морської та берегової охорони країни.
Відділення з розслідування морських аварій також проводило паралельну попередню оцінку для встановлення причин катастрофи, повідомила поліція.
Берегова охорона країни підтвердила, що 36 людей безпечно доставили на берег.
Танкер і судно зіткнулися і загорілися в Північному морі10.03.25, 15:24 • 15845 переглядiв