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Капитана судна арестовали после столкновения с танкером в Северном море

Киев • УНН

 • 11643 просмотра

В Северном море грузовое судно столкнулось с нефтяным танкером. Капитан грузового судна арестован по подозрению в убийстве по грубой небрежности, ведется расследование.

Капитана судна арестовали после столкновения с танкером в Северном море

Капитана грузового судна арестовали после столкновения с нефтяным танкером в Северном море, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Судно Solong под флагом Португалии и зарегистрированный в США танкер Stena Immaculate потерпели крушение у побережья Восточного Йоркшира в Великобритании утром в понедельник.

Полиция Хамберсайда сообщила, что 59-летнего мужчину арестовали по подозрению в убийстве по грубой небрежности после поисков пропавшего члена экипажа Solong.

С Solong по состоянию на вчерашний вечер продолжал идти дым, но британский министр транспорта Хайди Александер сказала, что оба корабля, как ожидается, останутся на плаву.

Немецкая компания Ernst Russ, которой принадлежит Solong, подтвердила ВВС, что арестованный мужчина является капитаном судна.

В заявлении компании указано, что он вместе с остальными членами экипажа помогал расследованию.

По словам министра транспорта страны Майка Кейна, член экипажа грузового судна все еще считался погибшим после завершения поисково-спасательной операции в понедельник вечером.

Источники в Уайтхолле сообщили BBC, что среди экипажа Solong были россияне и филиппинцы.

BBC сообщает, что все 23 члена экипажа на борту Stena Immaculate являются американцами. Все они находятся в Гримсби и, вероятно, будут репатриированы со временем.

Полиция сообщила, что начала уголовное расследование причины столкновения и сотрудничает с Агентством морской и береговой охраны страны.

Отделение по расследованию морских аварий также проводило параллельную предварительную оценку для установления причин катастрофы, сообщила полиция.

Береговая охрана страны подтвердила, что 36 человек безопасно доставили на берег.

Танкер и судно столкнулись и загорелись в Северном море10.03.25, 15:24 • 15845 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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