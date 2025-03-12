Капітан "Solong", причетний до зіткнення суден у Північному морі, виявився громадянином росії
Київ • УНН
Капітана контейнеровоза "Solong" затримали за підозрою у причетності до зіткнення кораблів у Північному морі. Він виявився громадянином росії, триває розслідування.
Після зіткнення двох кораблів біля британського узбережжя слідство з'ясовує, як це могло статися.
Передає УНН із посиланням на Sky TG24 та BBC.
Капітан контейнеровоза Solong, який зазнав аварії в Північному морі, є громадянином росії
Поліцейські затримали 59-річного чоловіка за підозрою у заподіянні смерті з необережності. Німецька судноплавна компанія Ernst Russ підтвердила BBC, що заарештований чоловік є капітаном контейнеровоза "Solong". За даними Ernst Russ, решта екіпажу складалася з громадян росії та Філіппін.
Наразі затриманий капітан вантажного судна "Solong" і весь екіпаж співпрацюють зі слідством, повідомив представник компанії-судновласника, передають ЗМІ.
Слідчі раніше доповіли, що розпочато кримінальне розслідування причин зіткнення кораблів Stena Immaculate і Solong біля узбережжя Східного Йоркширу в понеділок. Вони співпрацюють з Агентством морської та берегової охорони.
Нагадаємо
У прибережжі Східного Йоркшира сталося зіткнення танкера і вантажного судна, обидва кораблі загорілися. Представники влади Сполучених Штатів, Португалії та Великої Британії працюють разом після аварії у Північному морі, яка призвела до загоряння двох суден.
Зіткнення танкера і вантажного судна у Північному морі: 32 людини витягли на берег10.03.25, 15:58 • 13212 переглядiв