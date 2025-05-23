Нацполиция усилила меры безопасности возле отделений для противодействия терактам

В Украине правоохранители усилили меры безопасности возле отделений полиции для противодействия терактам. Сейчас наблюдается уменьшилось количество попыток совершения терактов. Об этом журналисту УНН сообщил глава Национальной полиции Иван Выговский.

Он сообщил, что вместе с СБУ Нацполиция предупредила более 10 попыток терактов.

Кроме того, он прокомментировал, наблюдается ли уменьшилось количество попыток совершения терактов.

Пока да, (наблюдается уменьшение попыток – ред.), оно происходит волнами. Очень часто они вербовали нашу молодежь, детей. Мы провели мероприятия совместно с МОН и другими соответствующими структурами о том, что идет вербовка детей. У нас уже примерно 50 фактов, когда дети в школах обращаются к учителям, школьным офицерам безопасности с информацией, что их пытались завербовать