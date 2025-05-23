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Нацполиция усилила меры безопасности возле отделений для противодействия терактам

Киев • УНН

 • 12649 просмотра

Нацполиция совместно с СБУ предупредили более 10 попыток терактов. Также наблюдается уменьшение количества попыток вербовки детей россиянами для совершения терактов.

Нацполиция усилила меры безопасности возле отделений для противодействия терактам

В Украине правоохранители усилили меры безопасности возле отделений полиции для противодействия терактам. Сейчас наблюдается уменьшилось количество попыток совершения терактов. Об этом журналисту УНН сообщил глава Национальной полиции Иван Выговский.

Мы усилили меры безопасности, усилили периметр, усилили режим. Сделали предварительные барьеры, проверки где-то металлоискателями, где-то (используем – ред.) рамки. Мы инструктируем постоянно наш личный состав

- заявил Выговский.

Он сообщил, что вместе с СБУ Нацполиция предупредила более 10 попыток терактов.

За этот год мы вместе с СБУ предупредили десятки фактов, более 10 попыток терактов

- сказал Выговский.

Кроме того, он прокомментировал, наблюдается ли уменьшилось количество попыток совершения терактов.

Пока да, (наблюдается уменьшение попыток – ред.), оно происходит волнами. Очень часто они вербовали нашу молодежь, детей. Мы провели мероприятия совместно с МОН и другими соответствующими структурами о том, что идет вербовка детей. У нас уже примерно 50 фактов, когда дети в школах обращаются к учителям, школьным офицерам безопасности с информацией, что их пытались завербовать

- рассказал Выговский.

Не пали своих, «спали» врага: СБУ призвала сообщать о попытках вербовки06.02.25, 11:40 • 26396 просмотров

Контекст

В СБУ сообщали, что враг начал использовать новую тактику: устраивает дистанционный подрыв самодельного взрывного устройства, когда лицо, которое его устанавливает, еще находится рядом.

Таким образом, россияне фактически ликвидируют исполнителя "втемную", чтобы убрать свидетеля преступления и не выплачивать ему обещанные деньги.

С помощью этой схемы российские спецслужбы начали подсылать людей совершать теракты в полицейских участках, ТЦК.

Например, 23 марта в здании полиции в Одесской области произошел взрыв. Ранения получили трое правоохранителей. Взрыв прогремел после того, как в управление вошла женщина с пакетом.

Служба безопасности Украины квалифицировала взрыв в здании полиции в Одесской области, как попытку теракта.

Правоохранители установили личность погибшей женщины из-за взрыва в полицейском участке в Беляевке в Одесской области, которая могла пронести взрывчатку в пакете.

Пресс-секретарь Национальной полиции Украины Юлия Гирдвилис сообщала в марте, что в Украине планируют усилить меры безопасности возле отделений полиции для противодействия терактам. В частности, будет усилено патрулирование территорий, использование ручных металлодетекторов.

СБУ предупреждала родителей, что российские спецслужбы вербуют детей в Украине для проведения терактов.

На днях в Национальной полиции сообщали, что наблюдают уменьшение привлечения детей к вербовке россиянами. В органы Нацполиции обратились около 50 детей, которые сообщают, что к ним через мессенджеры и социальные сети обратились неизвестные лица с вымышленных аккаунтов, агитировавших к совершению поджогов автомобилей военнослужащих, зданий госорганов и органов местного и т.д.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Криминал и ЧП
Министерство образования и науки Украины
Одесская область
Служба безопасности Украины
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