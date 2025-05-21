Вербування росіянами підлітків: майже 50 дітей звернулись до поліції

В Національній поліції спостерігають зменшення залучення дітей до вербування росіянами. До органів Нацполіції звернулися майже 50 дітей, які повідомляють, що до них через месенджери та соціальні мережі звернулися невідомі особи з вигаданих акаунтів, які агітували до вчинення підпалів автомобілів військовослужбовців, будівель держорганів та органів місцевого тощо. Про це розповів начальник ювенальної превенції Нацполіції Василь Богдан в ефірі телемарафону, передає УНН.

Деталі

Завдяки системній роботі ми наразі спостерігаємо не тільки зменшення фактів залучення дітей, а й стійку динаміку до підвищення кількості звернень від них про спроби вербування. На сьогодні до органів Нацполіції з цього приводу звернулися майже 50 дітей, які повідомляють, що до них через месенджери та соціальні мережі звернулися невідомі особи з вигаданих акаунтів, які агітували до вчинення підпалів автомобілів військовослужбовців, будівель держорганів та органів місцевого самоврядування, об’єктів цивільної та критичної інфраструктури, а також збору різної інформації, за що їм обіцяли грошову винагороду - сказав Богдан.

Він зазначив, що пік вербування дітей росіянами припадав на весну 2024 року.

За його словами, в якості винагороди росіяни пропонують підліткам гроші із зарахуванням на банківську карту, або поповнення криптогаманця.

Спочатку це щось нескладне. Наприклад, збір якоїсь простої інформації, про розташування військових об’єктів, критичної інфраструктури, або розклеювання листівок, які дискредитують ЗСУ, чи мають елементи пропаганди, наративів країни-агресора. Далі вже можуть пропонувати вже тяжкі завдання - встановлення камер відеоспостережень, вчинення підпалів, пошкодження майна та організацію диверсійних, терористичних актів - додав Богдан.

Доповнення

Напередодні Управління СБУ у Дніпропетровській області повідомляло, що СБУ та Нацполіція нагородили юнаків з Кривого Рогу, які повідомили правоохоронців про спроби вербування з боку фсб.

Нагородження юнаків відбулося у межах Всеукраїнської інформаційної кампанії "Спали" ФСБшника". Йдеться про двох мешканців Кривого Рогу віком 14 та 17 років, яких окупанти намагалися завербувати для вчинення диверсій на території регіону.

На замовлення фсб неповнолітні мали підпалювати службові авто Сил оборони в обмін на "легкі гроші" з країни-агресора. Такі "пропозиції" вони порізно отримали у месенджерах та соцмережах від представників фсб. Одночасно російські спецслужбісти направили юнакам детальні інструкції на вчинення підпалів з використанням легкозаймистих сумішей. Однак, підлітки не піддалися на провокації фсб і відразу повідомили про це українським правоохоронцям - йдеться в повідомленні.

Співробітникам СБУ та Нацполіції вдалося своєчасно задокументувати підривну діяльність ворога, ідентифікувати російських "замовників" та блокувати їхню розвідувальну активність.

Нагадаємо

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