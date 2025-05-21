Вербування росіянами підлітків: майже 50 дітей звернулись до поліції

$41.490.09
46.650.20
ukenru
Держслужба з етнополітики пояснила, що вплинуло на кількість нацспільнот в Україні та з якими проблемами вони стикаються
Ексклюзив
11:37 • 15039 перегляди

Держслужба з етнополітики пояснила, що вплинуло на кількість нацспільнот в Україні та з якими проблемами вони стикаються

Ексклюзив
09:43 • 37996 перегляди

Опалювальний сезон буде не простим: в Укренерго пояснили, чому

Ексклюзив
09:21 • 46658 перегляди

Як технології та системні кроки допомагають зупинити "сірий" імпорт - коментар юристки

Ексклюзив
21 травня, 06:00 • 56550 перегляди

Шашлик без шкоди для шлунку: як правильно їсти та з чим поєднувати

21 травня, 05:00 • 141260 перегляди

"Тоттенгем" - "Манчестер Юнайтед": анонс фіналу Ліги Європи

Ексклюзив
20 травня, 14:51 • 84231 перегляди

Є ознаки корупції та зловживання: експерти про інститут-двійник родини голови “Держзембанку”

Ексклюзив
20 травня, 14:05 • 122708 перегляди

Стабільність гривні та невизначеність долара: експерт пояснив, чого очікувати від валютного ринку влітку

Ексклюзив
20 травня, 12:52 • 244839 перегляди

путін читає Трампа як "відкриту книгу": політолог пояснив, чому меморандум щодо миру не матиме сенсу

Ексклюзив
20 травня, 12:13 • 87407 перегляди

Чи важлива для українців оригінальність техніки та легальність постачання в Україні - відеоопитування

Ексклюзив
20 травня, 11:15 • 209645 перегляди

Слідство буксує: вже майже півроку відсутні активні слідчі дії у справі щодо перевищення влади головного юриста НБУ

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+23°
4м/с
34%
747мм
Популярнi новини

Дрони атакували російські підприємства ВПК вночі: деталі

21 травня, 06:43 • 59189 перегляди

"Самі розбирайтеся": NYT з'ясувала, що Трамп сказав Зеленському після дзвінка путіну

21 травня, 07:01 • 91543 перегляди

За крок до статусу EGOT: Леді Гага отримала премію "Еммі" і тепер їй не вистачає лише останньої з престижних нагород

21 травня, 07:20 • 87385 перегляди

Зірка "Дому дракона" отримала жорстку оцінку акторської гри вже на другий день зйомок

08:52 • 48227 перегляди

Масштабна пожежа на території Білоцерківської ТЕЦ: рятувальники показали кадри з ліквідації

11:46 • 22803 перегляди
Публікації

"Тоттенгем" - "Манчестер Юнайтед": анонс фіналу Ліги Європи

21 травня, 05:00 • 141233 перегляди

Solidarity Lanes: за три роки українсько-європейські "шляхи солідарності" стали рятівним каналом для економіки України

20 травня, 14:33 • 154659 перегляди

путін читає Трампа як "відкриту книгу": політолог пояснив, чому меморандум щодо миру не матиме сенсу
Ексклюзив

20 травня, 12:52 • 244817 перегляди

Слідство буксує: вже майже півроку відсутні активні слідчі дії у справі щодо перевищення влади головного юриста НБУ
Ексклюзив

20 травня, 11:15 • 209621 перегляди

Спроба привласнити "логотип Apple" або хто стоїть за мережею "Ябко" та її податковими боргами

20 травня, 05:58 • 273118 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Кая Каллас

Марко Рубіо

Андрій Сибіга

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Вашингтон

Польща

Реклама
УНН Lite

Зірка "Дому дракона" отримала жорстку оцінку акторської гри вже на другий день зйомок

08:52 • 49352 перегляди

За крок до статусу EGOT: Леді Гага отримала премію "Еммі" і тепер їй не вистачає лише останньої з престижних нагород

21 травня, 07:20 • 88466 перегляди

Сімейна справа: Сара Мішель Геллар підтвердила участь дітей акторів оригінального серіалу "Баффі" у рімейку шоу

20 травня, 07:01 • 149783 перегляди

Чи можна затримати фільм на митниці: режисер Вес Андерсон висміяв ідею Трампа про мита на фільми, зняті за кордоном

19 травня, 14:25 • 112715 перегляди

Каньє Вест знову в центрі скандалу: новий альбом репера злили в мережу, а гроші пообіцяли передати музею Голокосту

19 травня, 14:09 • 106096 перегляди
Актуальне

Залізний купол

Facebook

Північний потік

Фокс Ньюс

The Guardian

Вербування росіянами підлітків: майже 50 дітей звернулись до поліції

Київ • УНН

 • 1540 перегляди

В Нацполіції повідомили про зменшення залучення дітей до вербування росіянами. Майже 50 дітей звернулись до поліції через спроби вербування для диверсій.

Вербування росіянами підлітків: майже 50 дітей звернулись до поліції

В Національній поліції спостерігають зменшення залучення дітей до вербування росіянами. До органів Нацполіції звернулися майже 50 дітей, які повідомляють, що до них через месенджери та соціальні мережі звернулися невідомі особи з вигаданих акаунтів, які агітували до вчинення підпалів автомобілів військовослужбовців, будівель держорганів та органів місцевого тощо. Про це розповів начальник ювенальної превенції Нацполіції Василь Богдан в ефірі телемарафону, передає УНН.

Деталі

Завдяки системній роботі ми наразі спостерігаємо не тільки зменшення фактів залучення дітей, а й стійку динаміку до підвищення кількості звернень від них про спроби вербування. На сьогодні до органів Нацполіції з цього приводу звернулися майже 50 дітей, які повідомляють, що до них через месенджери та соціальні мережі звернулися невідомі особи з вигаданих акаунтів, які агітували до вчинення підпалів автомобілів військовослужбовців, будівель держорганів та органів місцевого самоврядування, об’єктів цивільної та критичної інфраструктури, а також збору різної інформації, за що їм обіцяли грошову винагороду

- сказав Богдан.

Він зазначив, що пік вербування дітей росіянами припадав на весну 2024 року.

За його словами, в якості винагороди росіяни пропонують підліткам гроші із зарахуванням на банківську карту, або поповнення криптогаманця.

Спочатку це щось нескладне. Наприклад, збір якоїсь простої інформації, про розташування військових об’єктів, критичної інфраструктури, або розклеювання листівок, які дискредитують ЗСУ, чи мають елементи пропаганди, наративів країни-агресора. Далі вже можуть пропонувати вже тяжкі завдання - встановлення камер відеоспостережень, вчинення підпалів, пошкодження майна та організацію диверсійних, терористичних актів

 - додав Богдан.

Доповнення

Напередодні Управління СБУ у Дніпропетровській області повідомляло, що СБУ та Нацполіція нагородили юнаків з Кривого Рогу, які повідомили правоохоронців про спроби вербування з боку фсб.

Нагородження юнаків відбулося у межах Всеукраїнської інформаційної кампанії "Спали" ФСБшника". Йдеться про двох мешканців Кривого Рогу віком 14 та 17 років, яких окупанти намагалися завербувати для вчинення диверсій на території регіону.

На замовлення фсб неповнолітні мали підпалювати службові авто Сил оборони в обмін на "легкі гроші" з країни-агресора. Такі "пропозиції" вони порізно отримали у месенджерах та соцмережах від представників фсб. Одночасно російські спецслужбісти направили юнакам детальні інструкції на вчинення підпалів з використанням легкозаймистих сумішей. Однак, підлітки не піддалися на провокації фсб і відразу повідомили про це українським правоохоронцям

- йдеться в повідомленні.

Співробітникам СБУ та Нацполіції вдалося своєчасно задокументувати підривну діяльність ворога, ідентифікувати російських "замовників" та блокувати їхню розвідувальну активність.

Нагадаємо

Служба безпеки затримала "крота" фсб, який влаштувався до оборонного заводу в Одеській області, щоб викрасти нові розробки ЗСУ.

Павло Башинський

Павло Башинський

СуспільствоВійнаКримінал та НП
Brent
$66.15
Bitcoin
$106,566.20
S&P 500
$5,921.91
Tesla
$345.63
Газ TTF
$37.63
Золото
$3,304.60
Ethereum
$2,539.17