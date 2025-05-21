Вербовка россиянами подростков: почти 50 детей обратились в полицию

$41.490.09
46.650.20
ukenru
Госслужба по этнополитике объяснила, что повлияло на количество нацсообществ в Украине и с какими проблемами они сталкиваются
Эксклюзив
11:37 • 11438 просмотра

Госслужба по этнополитике объяснила, что повлияло на количество нацсообществ в Украине и с какими проблемами они сталкиваются

Эксклюзив
09:43 • 28437 просмотра

Отопительный сезон будет непростым: в Укрэнерго объяснили, почему

Эксклюзив
09:21 • 39096 просмотра

Як технології та системні кроки допомагають зупинити "сірий" імпорт - коментар юристки

Эксклюзив
21 мая, 06:00 • 48988 просмотра

Шашлык без вреда для желудка: как правильно есть и с чем сочетать

21 мая, 05:00 • 127495 просмотра

"Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед": анонс финала Лиги Европы

Эксклюзив
20 мая, 14:51 • 81052 просмотра

Есть признаки коррупции и злоупотребления: эксперты об институте-двойнике семьи главы “Госзембанка”

Эксклюзив
20 мая, 14:05 • 120438 просмотра

Стабильность гривны и неопределенность доллара: эксперт объяснил, чего ожидать от валютного рынка летом

Эксклюзив
20 мая, 12:52 • 236733 просмотра

путин читает Трампа как "открытую книгу": политолог объяснил, почему меморандум о мире не будет иметь смысла

Эксклюзив
20 мая, 12:13 • 87178 просмотра

Важна ли для украинцев оригинальность техники и легальность поставки в Украине - видеоопрос

Эксклюзив
20 мая, 11:15 • 202080 просмотра

Следствие буксует: уже почти полгода отсутствуют активные следственные действия по делу о превышении власти главного юриста НБУ

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
4.8м/с
29%
747мм
Популярные новости

россияне под утро массированно атаковали Сумы "шахедами": последствия ударов

21 мая, 02:49 • 58191 просмотра

Дроны атаковали российские предприятия ОПК ночью: детали

21 мая, 06:43 • 52228 просмотра

"Сами разбирайтесь": NYT выяснила, что Трамп сказал Зеленскому после звонка путину

07:01 • 79593 просмотра

В шаге от статуса EGOT: Леди Гага получила премию "Эмми", и теперь ей не хватает только последней из престижных наград

07:20 • 76517 просмотра

Звезда "Дома дракона" получила жесткую оценку актерской игры уже на второй день съемок

08:52 • 36915 просмотра
публикации

"Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед": анонс финала Лиги Европы

21 мая, 05:00 • 127402 просмотра

Solidarity Lanes: за три года украинско-европейские "пути солидарности" стали спасательным каналом для экономики Украины

20 мая, 14:33 • 146745 просмотра

путин читает Трампа как "открытую книгу": политолог объяснил, почему меморандум о мире не будет иметь смысла
Эксклюзив

20 мая, 12:52 • 236682 просмотра

Следствие буксует: уже почти полгода отсутствуют активные следственные действия по делу о превышении власти главного юриста НБУ
Эксклюзив

20 мая, 11:15 • 202026 просмотра

Попытка присвоить "логотип Apple" или кто стоит за сетью "Ябко" и её налоговыми долгами

20 мая, 05:58 • 265655 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Дональд Туск

Урсула фон дер Ляйен

Денис Шмыгаль

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Германия

Харьковская область

Польша

Реклама
УНН Lite

Звезда "Дома дракона" получила жесткую оценку актерской игры уже на второй день съемок

08:52 • 37816 просмотра

В шаге от статуса EGOT: Леди Гага получила премию "Эмми", и теперь ей не хватает только последней из престижных наград

07:20 • 77384 просмотра

Семейное дело: Сара Мишель Геллар подтвердила участие детей актеров оригинального сериала "Баффи" в римейке шоу

20 мая, 07:01 • 146626 просмотра

Можно ли задержать фильм на таможне: режиссер Вес Андерсон высмеял идею Трампа о пошлинах на фильмы, снятые за границей

19 мая, 14:25 • 109901 просмотра

Канье Уэст снова в центре скандала: новый альбом рэпера слили в сеть, а деньги пообещали передать музею Холокоста

19 мая, 14:09 • 103497 просмотра
Актуальное

FAB-250

Эль-Паис

9К720 Искандер

Х-47М2 "Кинжал"

YouTube

Вербовка россиянами подростков: почти 50 детей обратились в полицию

Киев • УНН

 • 764 просмотра

В Нацполиции сообщили об уменьшении привлечения детей к вербовке россиянами. Около 50 детей обратились в полицию из-за попыток вербовки для диверсий.

Вербовка россиянами подростков: почти 50 детей обратились в полицию

В Национальной полиции наблюдают уменьшение привлечения детей к вербовке россиянами. В органы Нацполиции обратились около 50 детей, которые сообщают, что к ним через мессенджеры и социальные сети обратились неизвестные лица с вымышленных аккаунтов, которые агитировали к совершению поджогов автомобилей военнослужащих, зданий госорганов и органов местного и тому подобное. Об этом рассказал начальник ювенальной превенции Нацполиции Василий Богдан в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

Благодаря системной работе мы сейчас наблюдаем не только уменьшение фактов привлечения детей, но и устойчивую динамику к повышению количества обращений от них о попытках вербовки. На сегодня в органы Нацполиции по этому поводу обратились около 50 детей, которые сообщают, что к ним через мессенджеры и социальные сети обратились неизвестные лица с вымышленных аккаунтов, которые агитировали к совершению поджогов автомобилей военнослужащих, зданий госорганов и органов местного самоуправления, объектов гражданской и критической инфраструктуры, а также сбора различной информации, за что им обещали денежное вознаграждение

- сказал Богдан.

Он отметил, что пик вербовки детей россиянами приходился на весну 2024 года.

По его словам, в качестве вознаграждения россияне предлагают подросткам деньги с зачислением на банковскую карту, или пополнение криптокошелька.

Сначала это что-то несложное. Например, сбор какой-то простой информации, о расположении военных объектов, критической инфраструктуры, или расклейка листовок, которые дискредитируют ВСУ, или имеют элементы пропаганды, нарративов страны-агрессора. Далее уже могут предлагать уже тяжелые задачи - установку камер видеонаблюдения, совершение поджогов, повреждение имущества и организацию диверсионных, террористических актов

 - добавил Богдан.

Дополнение

Накануне Управление СБУ в Днепропетровской области сообщало, что СБУ и Нацполиция наградили юношей из Кривого Рога, которые сообщили правоохранителям о попытках вербовки со стороны фсб.

Награждение юношей состоялось в рамках Всеукраинской информационной кампании "Спали" ФСБшника". Речь идет о двух жителях Кривого Рога в возрасте 14 и 17 лет, которых оккупанты пытались завербовать для совершения диверсий на территории региона.

По заказу фсб несовершеннолетние должны были поджигать служебные авто Сил обороны в обмен на "легкие деньги" из страны-агрессора. Такие "предложения" они отдельно получили в мессенджерах и соцсетях от представителей фсб. Одновременно российские спецслужбисты направили юношам детальные инструкции на совершение поджогов с использованием легковоспламеняющихся смесей. Однако, подростки не поддались на провокации фсб и сразу сообщили об этом украинским правоохранителям

- говорится в сообщении.

Сотрудникам СБУ и Нацполиции удалось своевременно задокументировать подрывную деятельность врага, идентифицировать российских "заказчиков" и блокировать их разведывательную активность.

Напомним

Служба безопасности задержала "крота" фсб, который устроился на оборонный завод в Одесской области, чтобы похитить новые разработки ВСУ.

Павел Башинский

Павел Башинский

ОбществоВойнаКриминал и ЧП
Brent
$65.89
Bitcoin
$106,555.40
S&P 500
$5,921.91
Tesla
$345.63
Газ TTF
$37.63
Золото
$3,313.71
Ethereum
$2,535.10