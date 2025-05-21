Вербовка россиянами подростков: почти 50 детей обратились в полицию

В Национальной полиции наблюдают уменьшение привлечения детей к вербовке россиянами. В органы Нацполиции обратились около 50 детей, которые сообщают, что к ним через мессенджеры и социальные сети обратились неизвестные лица с вымышленных аккаунтов, которые агитировали к совершению поджогов автомобилей военнослужащих, зданий госорганов и органов местного и тому подобное. Об этом рассказал начальник ювенальной превенции Нацполиции Василий Богдан в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

Благодаря системной работе мы сейчас наблюдаем не только уменьшение фактов привлечения детей, но и устойчивую динамику к повышению количества обращений от них о попытках вербовки. На сегодня в органы Нацполиции по этому поводу обратились около 50 детей, которые сообщают, что к ним через мессенджеры и социальные сети обратились неизвестные лица с вымышленных аккаунтов, которые агитировали к совершению поджогов автомобилей военнослужащих, зданий госорганов и органов местного самоуправления, объектов гражданской и критической инфраструктуры, а также сбора различной информации, за что им обещали денежное вознаграждение - сказал Богдан.

Он отметил, что пик вербовки детей россиянами приходился на весну 2024 года.

По его словам, в качестве вознаграждения россияне предлагают подросткам деньги с зачислением на банковскую карту, или пополнение криптокошелька.

Сначала это что-то несложное. Например, сбор какой-то простой информации, о расположении военных объектов, критической инфраструктуры, или расклейка листовок, которые дискредитируют ВСУ, или имеют элементы пропаганды, нарративов страны-агрессора. Далее уже могут предлагать уже тяжелые задачи - установку камер видеонаблюдения, совершение поджогов, повреждение имущества и организацию диверсионных, террористических актов - добавил Богдан.

Дополнение

Накануне Управление СБУ в Днепропетровской области сообщало, что СБУ и Нацполиция наградили юношей из Кривого Рога, которые сообщили правоохранителям о попытках вербовки со стороны фсб.

Награждение юношей состоялось в рамках Всеукраинской информационной кампании "Спали" ФСБшника". Речь идет о двух жителях Кривого Рога в возрасте 14 и 17 лет, которых оккупанты пытались завербовать для совершения диверсий на территории региона.

По заказу фсб несовершеннолетние должны были поджигать служебные авто Сил обороны в обмен на "легкие деньги" из страны-агрессора. Такие "предложения" они отдельно получили в мессенджерах и соцсетях от представителей фсб. Одновременно российские спецслужбисты направили юношам детальные инструкции на совершение поджогов с использованием легковоспламеняющихся смесей. Однако, подростки не поддались на провокации фсб и сразу сообщили об этом украинским правоохранителям - говорится в сообщении.

Сотрудникам СБУ и Нацполиции удалось своевременно задокументировать подрывную деятельность врага, идентифицировать российских "заказчиков" и блокировать их разведывательную активность.

Напомним

Служба безопасности задержала "крота" фсб, который устроился на оборонный завод в Одесской области, чтобы похитить новые разработки ВСУ.