На заводі в Одеській області затримали "крота" фсб: намагався викрасти розробки ЗСУ

Служба безпеки затримала "крота" фсб, який влаштувався до оборонного заводу в Одеській області, щоб викрасти нові розробки ЗСУ. Про це повідомляє УНН із посилання на СБУ.

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В Одеській області затримали 47-річного місцевого інженера, який, за даними СБУ, шпигував для фсб, аби видати секретні українські розробки у військовій сфері.

"За дорученням окупантів агент мав здобути секретну документацію з виготовлення комплектуючих для новітньої автотехніки ЗСУ. Для цього він влаштувався до місцевого заводу, що виконує оборонні замовлення", - повідомили у спецслужбі.

На цей час СБУ вже документувала кожен крок фігуранта, оскільки викрила його ще на етапі вербування російською спецслужбою.

Як встановило розслідування, з першого дня перебування на території підприємства "кріт" намагався отримати доступ до креслень і технологічних схем з виробництва запчастин до колісних машин.

Для цього, за даними СБУ, він прикривався своїми професійними обов’язками інженера, а також намагався якомога швидше "втертися" в довіру до колег, які безпосередньо задіяні у виробничому процесі.

"Встановлено, що агент виконував також функцію коригувальника. Зокрема, щоб допомогти рашистам "обійти" систему протиповітряної оборони Одещини, він об’їжджав регіон та намагався виявити бойові позиції ППО і радіолокаційні станції", - поінформували в СБУ.

Під час обшуків у затриманого вилучили фото технічної документації, яку він планував передати агресору, а також інші докази роботи на ворожу спецслужбу.

Як вказано, агенту повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Він перебуває під вартою. Чоловіку загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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