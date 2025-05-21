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На заводе в Одесской области задержали "крота" фсб: пытался похитить разработки ВСУ

Киев • УНН

 • 224 просмотра

СБУ задержала инженера, работавшего на фсб, чтобы получить секретную документацию по изготовлению комплектующих для новой автотехники ВСУ. Предателю грозит пожизненное заключение.

На заводе в Одесской области задержали "крота" фсб: пытался похитить разработки ВСУ

Служба безопасности задержала "крота" фсб, который устроился на оборонный завод в Одесской области, чтобы похитить новые разработки ВСУ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на СБУ.

Детали

В Одесской области задержали 47-летнего местного инженера, который, по данным СБУ, шпионил для фсб, чтобы выдать секретные украинские разработки в военной сфере.

"По поручению оккупантов агент должен был получить секретную документацию по изготовлению комплектующих для новейшей автотехники ВСУ. Для этого он устроился на местный завод, выполняющий оборонные заказы", - сообщили в спецслужбе.

В настоящее время СБУ уже документировала каждый шаг фигуранта, поскольку разоблачила его еще на этапе вербовки российской спецслужбой.

Как установило расследование, с первого дня пребывания на территории предприятия "крот" пытался получить доступ к чертежам и технологическим схемам по производству запчастей к колесным машинам.

Для этого, по данным СБУ, он прикрывался своими профессиональными обязанностями инженера, а также пытался как можно быстрее "втереться" в доверие к коллегам, непосредственно задействованным в производственном процессе.

"Установлено, что агент выполнял также функцию корректировщика. В частности, чтобы помочь рашистам "обойти" систему противовоздушной обороны Одесской области, он объезжал регион и пытался выявить боевые позиции ПВО и радиолокационные станции", - проинформировали в СБУ.

Во время обысков у задержанного изъяли фото технической документации, которую он планировал передать агрессору, а также другие доказательства работы на вражескую спецслужбу.

Как указано, агенту сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Он находится под стражей. Мужчине грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним

СБУ предотвратила еще один теракт в Киеве, задержав 17-летнего агента фсб, который готовил подрыв админздания столичного ТЦК.

Яна Соколовская

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