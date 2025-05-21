На заводе в Одесской области задержали "крота" фсб: пытался похитить разработки ВСУ
Киев • УНН
СБУ задержала инженера, работавшего на фсб, чтобы получить секретную документацию по изготовлению комплектующих для новой автотехники ВСУ. Предателю грозит пожизненное заключение.
Служба безопасности задержала "крота" фсб, который устроился на оборонный завод в Одесской области, чтобы похитить новые разработки ВСУ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на СБУ.
Детали
В Одесской области задержали 47-летнего местного инженера, который, по данным СБУ, шпионил для фсб, чтобы выдать секретные украинские разработки в военной сфере.
"По поручению оккупантов агент должен был получить секретную документацию по изготовлению комплектующих для новейшей автотехники ВСУ. Для этого он устроился на местный завод, выполняющий оборонные заказы", - сообщили в спецслужбе.
В настоящее время СБУ уже документировала каждый шаг фигуранта, поскольку разоблачила его еще на этапе вербовки российской спецслужбой.
Как установило расследование, с первого дня пребывания на территории предприятия "крот" пытался получить доступ к чертежам и технологическим схемам по производству запчастей к колесным машинам.
Для этого, по данным СБУ, он прикрывался своими профессиональными обязанностями инженера, а также пытался как можно быстрее "втереться" в доверие к коллегам, непосредственно задействованным в производственном процессе.
"Установлено, что агент выполнял также функцию корректировщика. В частности, чтобы помочь рашистам "обойти" систему противовоздушной обороны Одесской области, он объезжал регион и пытался выявить боевые позиции ПВО и радиолокационные станции", - проинформировали в СБУ.
Во время обысков у задержанного изъяли фото технической документации, которую он планировал передать агрессору, а также другие доказательства работы на вражескую спецслужбу.
Как указано, агенту сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Он находится под стражей. Мужчине грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Напомним
СБУ предотвратила еще один теракт в Киеве, задержав 17-летнего агента фсб, который готовил подрыв админздания столичного ТЦК.