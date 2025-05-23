Нацполіція посилила заходи безпеки біля відділків для протидії терактам

В Україні правоохоронці посилили заходи безпеки біля відділків поліції для протидії терактам. Наразі спостерігається зменшилася кількість спроб вчинення терактів. Про це журналісту УНН повідомив голова Національної поліції Іван Вигівський.

Він повідомив, що разом з СБУ Нацполіція попередила понад 10 спроб терактів.

Окрім того, він прокоментував, чи спостерігається зменшилася кількість спроб вчинення терактів.

Поки так, (спостерігається зменшення спроб – ред.), воно відбувається хвилями. Дуже часто вони вербували нашу молодь, дітей. Ми провели заходи спільно з МОН й іншими відповідними структурами про те, що йде вербування дітей. Маємо вже приблизно 50 фактів, коли діти в школах звертаються до вчителів, шкільних офіцерів безпеки з інформацією, що їх намагалися завербувати