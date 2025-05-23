Нацполіція посилила заходи безпеки біля відділків для протидії терактам
Київ • УНН
Нацполіція спільно з СБУ попередили понад 10 спроб терактів. Також спостерігається зменшення кількості спроб вербування дітей росіянами для вчинення терактів.
В Україні правоохоронці посилили заходи безпеки біля відділків поліції для протидії терактам. Наразі спостерігається зменшилася кількість спроб вчинення терактів. Про це журналісту УНН повідомив голова Національної поліції Іван Вигівський.
Ми посилили заходи безпеки, посилили периметр, посилили режим. Зробили попередні бар'єри, перевірки десь металошукачами, десь ( використовуємо – ред.) рамки. Ми інструктуємо постійно наш особовий склад
Він повідомив, що разом з СБУ Нацполіція попередила понад 10 спроб терактів.
За цей рік ми разом з СБУ попередили десятки фактів, понад 10 спроб терактів
Окрім того, він прокоментував, чи спостерігається зменшилася кількість спроб вчинення терактів.
Поки так, (спостерігається зменшення спроб – ред.), воно відбувається хвилями. Дуже часто вони вербували нашу молодь, дітей. Ми провели заходи спільно з МОН й іншими відповідними структурами про те, що йде вербування дітей. Маємо вже приблизно 50 фактів, коли діти в школах звертаються до вчителів, шкільних офіцерів безпеки з інформацією, що їх намагалися завербувати
Не пали своїх, "спали" ворога: СБУ закликала повідомляти про спроби вербування 06.02.25, 11:40 • 26396 переглядiв
Контекст
В СБУ повідомляли, що ворог почав використовувати нову тактику: влаштовує дистанційний підрив саморобного вибухового пристрою, коли особа, яка його встановлює, ще знаходиться поруч.
Таким чином росіяни фактично ліквідовують виконавця "втемну", щоб прибрати свідка злочину і не виплачувати йому обіцяні гроші.
За допомогою цієї схеми російські спецслужби почали підсилати людей здійснювати теракти у поліцейських відділках, ТЦК.
Наприклад, 23 березня в будівлі поліції на Одещині стався вибух. Поранення отримали троє правоохоронців. Вибух пролунав після того, як до управління увійшла жінка з пакетом.
Служба безпеки України кваліфікувала вибух у будівлі поліції в Одеській області, як спробу теракту.
Правоохоронці встановили особу загиблої жінки через вибух у поліцейському відділку в Біляївці на Одещині, яка могла пронести вибухівку в пакеті.
Речниця Національної поліції України Юлія Гірдвіліс повідомляла в березні, що в Україні планують посилити заходи безпеки біля відділків поліції для протидії терактам. Зокрема, буде посилене патрулювання територій, використання ручних металодетекторів.
СБУ попереджала батьків, що російські спецслужби вербують дітей в Україні для проведення терактів.
Днями в Національній поліції повідомляли, що спостерігають зменшення залучення дітей до вербування росіянами. До органів Нацполіції звернулися майже 50 дітей, які повідомляють, що до них через месенджери та соціальні мережі звернулися невідомі особи з вигаданих акаунтів, які агітували до вчинення підпалів автомобілів військовослужбовців, будівель держорганів та органів місцевого тощо.