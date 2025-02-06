Не пали своїх, "спали" ворога: СБУ закликала повідомляти про спроби вербування

СБУ закликає повідомляти про спроби вербування для здійснення терактів проти ТЦК, поліції, Сил оборони, у чатбот СБУ "Спали" ФСБешника, передає УНН.

Спецслужби рф почали використовувати нову тактику. Вони підривають виконавців, які мінують ТЦК. Використовують їх "втемну", а потім позбуваються як зайвих свідків. Щоб не стати терористом-смертником, повідомляй про спроби вербування у чатбот СБУ "Спали" ФСБешника - закликали в СБУ.

Так, в СБУ попереджають, що якщо людині пропонують "просто занести пакунок" до ТЦК, поліції чи іншої адмінбудівлі, то це означає, що її хочуть вбити.

Порада від СБУ, Щоб уникнути смерті:

відкрий чатбот;

напиши, який саме злочин тобі пропонували вчинити;

додай контакти вербувальника та будь-які деталі, що допоможуть викрити російську агентуру.

СБУ гарантує повну конфіденційність, а кожне повідомлення буде ретельно опрацьоване. Пам’ятай! Не ведися на обіцянки росіян – вони тебе ліквідують під час виконання "завдання - наголошує СБУ.

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Контекст

СБУ та Нацполіція встановили 497 осіб, які вчиняли підпали авто ЗСУ та готували теракти з вибухівкою поблизу будівель ТЦК.

В СБУ повідомляли, що ворог почав використовувати нову тактику: влаштовує дистанційний підрив саморобного вибухового пристрою, коли особа, яка його встановлює, ще знаходиться поруч.

Таким чином росіяни фактично ліквідовують виконавця "втемну", щоб прибрати свідка злочину і не виплачувати йому обіцяні гроші.

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