Вибух біля ТЦК у Кам'янці-Подільському: людина, яка вчинила підрив, загинула

Людина, яка спричинила вибух біля ТЦК у Кам'янці-Подільському, загинула. Про це повідомив голова Національної поліції України Іван Вигівський під час брифінгу, передає УНН.

Тільки за цей рік маємо вже 9 таких фактів. Останній – це сьогодні о 13:00 в Кам'янці-Подільському на Хмельниччині. Особа підійшла до контрольно-пропускного пункту ТЦК та СП із сумкою в руках. Попросила нібито передати передачу й в цей момент стався вибух. Є 4 потерпілі особи. Особа, яка вчинила цей злочин загинула - розповів Вигівський.

Доповнення

Поблизу територіального центру комплектування у Кам'янці-Подільському стався вибух близько 13:00.

Згодом у Хмельницькому обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки прокоментували вибух на території ТЦК у Кам'янці-Подільському, вказавши, що інформація про постраждалих та причини вибуху з’ясовуються, а територію оточено для забезпечення безпеки.