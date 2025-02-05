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Вибух біля ТЦК у Кам'янці-Подільському: людина, яка вчинила підрив, загинула

Київ • УНН

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Біля територіального центру комплектування у Кам'янці-Подільському стався вибух, внаслідок якого загинув зловмисник. Постраждали ще 4 особи, обставини події з'ясовуються.

Людина, яка спричинила вибух біля ТЦК у Кам'янці-Подільському, загинула. Про це повідомив голова Національної поліції України Іван Вигівський під час брифінгу, передає УНН.

Тільки за цей рік маємо вже 9 таких фактів. Останній – це сьогодні о 13:00 в Кам'янці-Подільському на Хмельниччині. Особа підійшла до контрольно-пропускного пункту ТЦК та СП із сумкою в руках. Попросила нібито передати передачу й в цей момент стався вибух. Є 4 потерпілі особи. Особа, яка вчинила цей злочин загинула 

- розповів Вигівський.

Доповнення

Поблизу територіального центру комплектування у Кам'янці-Подільському стався вибух близько 13:00.

Згодом у  Хмельницькому обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки прокоментували вибух на території ТЦК у Кам'янці-Подільському, вказавши, що інформація про постраждалих та причини вибуху з’ясовуються, а територію оточено для забезпечення безпеки. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Кримінал та НП
ukrainaУкраїна
khmelnytskyi-ukrainaХмельницький

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