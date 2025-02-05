Взрыв возле ТЦК в Каменце-Подольском: человек, совершивший подрыв, погиб
Киев • УНН
Возле территориального центра комплектования в Каменце-Подольском произошел взрыв, в результате которого погиб злоумышленник. Пострадали еще 4 человека, обстоятельства происшествия выясняются.
Человек, который вызвал взрыв возле ТЦК в Каменце-Подольском, погиб. Об этом сообщил председатель Национальной полиции Украины Иван Выговский во время брифинга, передает УНН.
Только за этот год имеем уже 9 таких фактов. Последний - это сегодня в 13:00 в Каменце-Подольском Хмельницкой области. Человек подошел к контрольно-пропускному пункту ТЦК и СП с сумкой в руках. Попросила якобы передать передачу и в этот момент произошел взрыв. Есть 4 пострадавших лица. Лицо, совершившее это преступление погибло
Дополнение
Вблизи территориального центра комплектования в Каменце-Подольском произошел взрыв около 13:00.
Впоследствии в Хмельницком областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки прокомментировали взрыв на территории ТЦК в Каменце-Подольском, указав, что информация о пострадавших и причины взрыва выясняются, а территория оцеплена для обеспечения безопасности.