Взрыв возле ТЦК в Каменце-Подольском: человек, совершивший подрыв, погиб

ukenru
"Рамштайн" состоится 12 февраля. Председательствовать будет Британия, а не США - СМИ
13:58 • 27265 просмотра

"Рамштайн" состоится 12 февраля. Председательствовать будет Британия, а не США - СМИ

Зеленский продлил военное положение и мобилизацию до 9 мая
13:43 • 37778 просмотра

Зеленский продлил военное положение и мобилизацию до 9 мая

Эксклюзив
"Чрезмерное регулирование никогда не приводило к положительным результатам": Олег Климов о реформе фармрынка (ВИДЕО)
12:05 • 99603 просмотра

"Чрезмерное регулирование никогда не приводило к положительным результатам": Олег Климов о реформе фармрынка (ВИДЕО)

россияне взорвали своего агента, чтобы избавиться от свидетеля: СБУ о теракте в ровенском ТЦК
11:37 • 68150 просмотра

россияне взорвали своего агента, чтобы избавиться от свидетеля: СБУ о теракте в ровенском ТЦК

Эксклюзив
Спецоперация или диверсия по закрытию компаний с российскими корнями от правоохранителей - эксперт о "Клубе белого бизнеса" Гетманцева
11:00 • 71854 просмотра

Спецоперация или диверсия по закрытию компаний с российскими корнями от правоохранителей - эксперт о "Клубе белого бизнеса" Гетманцева

Трамп: США ведут "очень конструктивные переговоры по Украине"
5 февраля, 06:49 • 101950 просмотра

Трамп: США ведут "очень конструктивные переговоры по Украине"

Зеленский озвучил потери Украины и рф в войне
4 февраля, 21:04 • 114776 просмотра

Зеленский озвучил потери Украины и рф в войне

Эксклюзив
Китайский ИИ DeepSeek прошел проверку маркетов, но неизвестно, что у него "под капотом" - Минцифры
4 февраля, 16:05 • 118870 просмотра

Китайский ИИ DeepSeek прошел проверку маркетов, но неизвестно, что у него "под капотом" - Минцифры

Эксклюзив
Дума использует АРМА для пиара и давления на бизнес - эксперт
4 февраля, 15:48 • 119518 просмотра

Дума использует АРМА для пиара и давления на бизнес - эксперт

Редкоземельные ресурсы Украины: почему в них заинтересован Трамп и какая выгода для нашей страны
4 февраля, 15:16 • 115448 просмотра

Редкоземельные ресурсы Украины: почему в них заинтересован Трамп и какая выгода для нашей страны

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Украине водителя впервые лишили прав из-за нарушения правил воинского учета

В Украине водителя впервые лишили прав из-за нарушения правил воинского учета

5 февраля, 07:43 • 43916 просмотра
"Пришло время делать изменения, которые будут соответствовать законодательству ЕС": нардеп Кузьминых

"Пришло время делать изменения, которые будут соответствовать законодательству ЕС": нардеп Кузьминых

5 февраля, 08:49 • 108267 просмотра
В Украине готовятся ввести уголовную ответственность за нарушение санкций - Минюст

В Украине готовятся ввести уголовную ответственность за нарушение санкций - Минюст

5 февраля, 08:49 • 70752 просмотра
Принц Гарри мог получить $2,5 миллиона компенсаций от NGN

Принц Гарри мог получить $2,5 миллиона компенсаций от NGN

09:32 • 98372 просмотра
Фильм "Моана 2" стал мегахитом, собрав более 1 миллиарда долларов в мировом прокате

Фильм "Моана 2" стал мегахитом, собрав более 1 миллиарда долларов в мировом прокате

13:05 • 36876 просмотра
публикации
"Чрезмерное регулирование никогда не приводило к положительным результатам": Олег Климов о реформе фармрынка (ВИДЕО)

"Чрезмерное регулирование никогда не приводило к положительным результатам": Олег Климов о реформе фармрынка (ВИДЕО)
Эксклюзив

12:05 • 99584 просмотра
"Пришло время делать изменения, которые будут соответствовать законодательству ЕС": нардеп Кузьминых

"Пришло время делать изменения, которые будут соответствовать законодательству ЕС": нардеп Кузьминых

5 февраля, 08:49 • 108267 просмотра
Мексика и Канада на паузе, а против Китая сегодня начинают действовать пошлины: как реагируют мировые рынки

Мексика и Канада на паузе, а против Китая сегодня начинают действовать пошлины: как реагируют мировые рынки

4 февраля, 11:53 • 141343 просмотра
Редкоземельные металлы Украины, которые потребовал Трамп в обмен на помощь: что о них известно

Редкоземельные металлы Украины, которые потребовал Трамп в обмен на помощь: что о них известно

4 февраля, 08:45 • 159499 просмотра
Нацотбор на Евровидение-2025: когда смотреть, порядок выступлений и кто сейчас фаворит

Нацотбор на Евровидение-2025: когда смотреть, порядок выступлений и кто сейчас фаворит

3 февраля, 15:14 • 188011 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Джастин Бибер и его «пустой взгляд»: что происходит в жизни певца?

Джастин Бибер и его «пустой взгляд»: что происходит в жизни певца?

14:54 • 686 просмотра
Как здоровье кишечника и ротовой полости влияют на вероятность инсульта - исследование

Как здоровье кишечника и ротовой полости влияют на вероятность инсульта - исследование

14:40 • 6340 просмотра
Фильм "Моана 2" стал мегахитом, собрав более 1 миллиарда долларов в мировом прокате

Фильм "Моана 2" стал мегахитом, собрав более 1 миллиарда долларов в мировом прокате

13:05 • 36876 просмотра
Скарлетт Йоханссон рассказала, как годами пыталась попасть во франшизу "Парк Юрский период"

Скарлетт Йоханссон рассказала, как годами пыталась попасть во франшизу "Парк Юрский период"

13:04 • 31228 просмотра
Принц Гарри мог получить $2,5 миллиона компенсаций от NGN

Принц Гарри мог получить $2,5 миллиона компенсаций от NGN

09:32 • 98372 просмотра
Актуальное
Взрыв возле ТЦК в Каменце-Подольском: человек, совершивший подрыв, погиб

Взрыв возле ТЦК в Каменце-Подольском: человек, совершивший подрыв, погиб

Киев  •  УНН

 • 4488 просмотра

Read in English

Возле территориального центра комплектования в Каменце-Подольском произошел взрыв, в результате которого погиб злоумышленник. Пострадали еще 4 человека, обстоятельства происшествия выясняются.

Человек, который вызвал взрыв возле ТЦК в Каменце-Подольском, погиб. Об этом сообщил председатель Национальной полиции Украины Иван Выговский во время брифинга, передает УНН.

Только за этот год имеем уже 9 таких фактов. Последний - это сегодня в 13:00 в Каменце-Подольском Хмельницкой области. Человек подошел к контрольно-пропускному пункту ТЦК и СП с сумкой в руках. Попросила якобы передать передачу и в этот момент произошел взрыв. Есть 4 пострадавших лица. Лицо, совершившее это преступление погибло 

- рассказал Выговский.

Дополнение

Вблизи территориального центра комплектования в Каменце-Подольском произошел взрыв около 13:00.

Впоследствии в  Хмельницком областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки прокомментировали взрыв на территории ТЦК в Каменце-Подольском, указав, что информация о пострадавших и причины взрыва выясняются, а территория оцеплена для обеспечения безопасности. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Криминал и ЧП
ukrainaУкраина
khmelnytskyi-ukrainaХмельницкий

Обратиться по вопросам размещения рекламы