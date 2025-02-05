Вибух біля ТЦК у Кам'янці-Подільському: в обласному центрі комплектування заявили, що дані про постраждалих з'ясовуються

У Хмельницькому обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки прокоментували вибух на території ТЦК у Кам'янці-Подільському, вказавши, що інформація про постраждалих та причини вибуху з’ясовуються, а територію оточено для забезпечення безпеки, пише УНН.

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"Сьогодні близько 13:10 на території Кам’янець-Подільського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки⁩ стався вибух. На місці події працюють рятувальні служби та представники правоохоронних органів, які встановлюють обставини інциденту", - ідеться у повідомленні.

"Інформація про постраждалих та причинити вибуху з’ясовуються, територію оточено для забезпечення безпеки", - вказали в обласному ТЦК.

І закликали громадян "зберігати спокій, не поширювати неперевірену інформацію та дочекатися офіційних заяв від компетентних органів".

Нагадаємо

Поблизу територіального центру комплектування у Кам'янці-Подільському стався вибух близько 13:00. На місці працюють екстрені служби та слідчо-оперативна група поліції.