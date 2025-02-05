Взрыв возле ТЦК в Каменце-Подольском: в областном центре комплектования заявили, что данные о пострадавших выясняются
Киев • УНН
На территории Каменец-Подольского ТЦК произошел взрыв около 13:10. Сейчас территория оцеплена, выясняются обстоятельства происшествия и информация о пострадавших.
В Хмельницком областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки прокомментировали взрыв на территории ТЦК в Каменце-Подольском, указав, что информация о пострадавших и причины взрыва выясняются, а территория оцеплена для обеспечения безопасности, пишет УНН.
Детали
"Сегодня около 13:10 на территории Каменец-Подольского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки произошел взрыв. На месте происшествия работают спасательные службы и представители правоохранительных органов, которые устанавливают обстоятельства инцидента", - говорится в сообщении.
"Информация о пострадавших и причинах взрыва выясняются, территория оцеплена для обеспечения безопасности", - указали в областном ТЦК.
И призвали граждан "сохранять спокойствие, не распространять непроверенную информацию и дождаться официальных заявлений от компетентных органов".
Напомним
Вблизи территориального центра комплектования в Каменце-Подольском произошел взрыв около 13:00. На месте работают экстренные службы и следственно-оперативная группа полиции.