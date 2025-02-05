Вибух стався біля ТЦК у Кам'янці-Подільському, обставини з'ясовуються - поліція

У Кам’янці-Подільському на Хмельниччині стався вибух поблизу місцевого ТЦК, підтвердили у Національній поліції у середу, вказавши, що поліцейські встановлюють обставини, пише УНН.

Сьогодні, 5 лютого, близько 13:00 години в Кам’янці-Подільському біля приміщення місцевого ТЦК стався вибух. Причини та обставини вибуху встановлюються - повідомили у поліції.

Наразі на місці, як зазначається, "працюють усі екстрені служби, криміналістична лабораторія та слідчо-оперативна група ГУНП в Хмельницькій області".

Про деталі, як вказано, буде повідомлено згодом.

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