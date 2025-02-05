Вибух стався біля ТЦК у Кам'янці-Подільському, обставини з'ясовуються - поліція
Київ • УНН
Поблизу територіального центру комплектування у Кам'янці-Подільському стався вибух близько 13:00. На місці працюють екстрені служби та слідчо-оперативна група поліції.
У Кам’янці-Подільському на Хмельниччині стався вибух поблизу місцевого ТЦК, підтвердили у Національній поліції у середу, вказавши, що поліцейські встановлюють обставини, пише УНН.
Сьогодні, 5 лютого, близько 13:00 години в Кам’янці-Подільському біля приміщення місцевого ТЦК стався вибух. Причини та обставини вибуху встановлюються
Наразі на місці, як зазначається, "працюють усі екстрені служби, криміналістична лабораторія та слідчо-оперативна група ГУНП в Хмельницькій області".
Про деталі, як вказано, буде повідомлено згодом.
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