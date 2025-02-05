Взрыв произошел возле ТЦК в Каменце-Подольском, обстоятельства выясняются - полиция
Киев • УНН
Вблизи территориального центра комплектования в Каменце-Подольском произошел взрыв около 13:00. На месте работают экстренные службы и следственно-оперативная группа полиции.
В Каменце-Подольском Хмельницкой области произошел взрыв вблизи местного ТЦК, подтвердили в Национальной полиции в среду, указав, что полицейские устанавливают обстоятельства, пишет УНН.
Сегодня, 5 февраля, около 13:00 часов в Каменце-Подольском возле помещения местного ТЦК произошел взрыв. Причины и обстоятельства взрыва устанавливаются
Сейчас на месте, как отмечается, "работают все экстренные службы, криминалистическая лаборатория и следственно-оперативная группа ГУНП в Хмельницкой области".
О деталях, как указано, будет сообщено позже.
Ранее
Сообщалось о взрыве в районе ТЦК в Каменце-Подольском.