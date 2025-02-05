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Взрыв произошел возле ТЦК в Каменце-Подольском, обстоятельства выясняются - полиция

Киев  •  УНН

 • 8421 просмотра

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Вблизи территориального центра комплектования в Каменце-Подольском произошел взрыв около 13:00. На месте работают экстренные службы и следственно-оперативная группа полиции.

В Каменце-Подольском Хмельницкой области произошел взрыв вблизи местного ТЦК, подтвердили в Национальной полиции в среду, указав, что полицейские устанавливают обстоятельства, пишет УНН.

Сегодня, 5 февраля, около 13:00 часов в Каменце-Подольском возле помещения местного ТЦК произошел взрыв. Причины и обстоятельства взрыва устанавливаются

- сообщили в полиции.

Сейчас на месте, как отмечается, "работают все экстренные службы, криминалистическая лаборатория и следственно-оперативная группа ГУНП в Хмельницкой области".

О деталях, как указано, будет сообщено позже.

Ранее

Сообщалось о взрыве в районе ТЦК в Каменце-Подольском.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоКриминал и ЧП
khmelnytskyi-ukrainaХмельницкий

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