У одному з ТЦК Кам'янця-Подільського стався вибух

У приміщенні ТЦК в Кам'янця-Подільського пролунав вибух. Пише УНН з посиланням на ЗМІ.

У мережі повідомляють, що вибух пролунав у приміщенні одного з ТЦК у Кам'янці-Подільського.

Попередньо, загинув один чоловік, четверо — поранені.

Нагадаємо

Правоохоронці затримали трьох агентів рф, які підірвали вибухівку біля ТЦК у Павлограді 2 лютого.