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У одному з ТЦК Кам'янця-Подільського стався вибух

У одному з ТЦК Кам'янця-Подільського стався вибух

Київ • УНН

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У приміщенні територіального центру комплектування в Кам'янці-Подільському стався вибух. Деталі інциденту наразі з'ясовуються.

У приміщенні ТЦК в Кам'янця-Подільського пролунав вибух. Пише УНН з посиланням на ЗМІ.

У мережі повідомляють, що вибух пролунав у приміщенні одного з ТЦК у Кам'янці-Подільського. 

 Попередньо, загинув один чоловік, четверо — поранені.

Нагадаємо

Правоохоронці затримали трьох агентів рф, які підірвали вибухівку біля ТЦК у Павлограді 2 лютого.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

СуспільствоКримінал та НП
kamianets-podilskyiКам'янець-Подільський

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