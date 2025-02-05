У одному з ТЦК Кам'янця-Подільського стався вибух
Київ • УНН
У приміщенні територіального центру комплектування в Кам'янці-Подільському стався вибух. Деталі інциденту наразі з'ясовуються.
У приміщенні ТЦК в Кам'янця-Подільського пролунав вибух. Пише УНН з посиланням на ЗМІ.
У мережі повідомляють, що вибух пролунав у приміщенні одного з ТЦК у Кам'янці-Подільського.
Попередньо, загинув один чоловік, четверо — поранені.
Нагадаємо
Правоохоронці затримали трьох агентів рф, які підірвали вибухівку біля ТЦК у Павлограді 2 лютого.