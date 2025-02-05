Підрив вибухівки біля ТЦК у Павлограді: СБУ повідомила про затримання агентів рф

ukenru
09:48 • 10182 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
09:17 • 32779 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
06:50 • 83507 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

05:23 • 117280 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 150900 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 208252 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 168750 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 150481 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 124573 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 109675 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

17 березня, 01:54 • 115937 перегляди
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

17 березня, 04:18 • 119461 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 114068 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

04:45 • 118667 перегляди
На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

08:48 • 112754 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 168683 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 167355 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 299893 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 327905 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 263053 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

08:44 • 44170 перегляди
Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

08:19 • 47905 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 114064 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 95092 перегляди
Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

15 березня, 10:19 • 117713 перегляди
Актуальне
Підрив вибухівки біля ТЦК у Павлограді: СБУ повідомила про затримання агентів рф

Підрив вибухівки біля ТЦК у Павлограді: СБУ повідомила про затримання агентів рф

Київ • УНН

 • 27396 перегляди

Правоохоронці затримали трьох агентів рф віком 21-22 роки, які влаштували теракт біля ТЦК у Павлограді. Зловмисники підірвали саморобний вибуховий пристрій за обіцяну винагороду від російських спецслужб.

Правоохоронці затримали трьох агентів рф, які підірвали вибухівку біля ТЦК у Павлограді 2 лютого, повідомили у СБУ у середу, пише УНН.

Служба безпеки та Національна поліція затримали агентурну групу рф, яка вчинила теракт на Дніпропетровщині 2 лютого цього року

- повідомили у СБУ.

Тоді зловмисники підірвали саморобний вибуховий пристрій (СВП) біля будівлі ТЦК у Павлограді. Внаслідок цього 24-річний військовослужбовець отримав осколкове поранення.

"У такий спосіб російські спецслужби намагались дискредитувати діяльність ТЦК і зірвати мобілізацію в регіоні, посіявши недовіру громадян до військовослужбовців", - зазначили у СБУ.

Операції, пов’язані з вибухами в ТЦК, курують російські спецслужби - ЦПД02.02.25, 22:09 • 34748 переглядiв

У Дніпрі та Одеській області правоохоронці, як повідомляється, "протягом доби затримали всіх учасників агентурної групи".

"Ними виявилося троє чоловіків віком 21 і 22 роки, які шукали "легкі" заробітки на телеграм-каналах. Там їх дистанційно завербували представники російських спецслужб, запропонувавши гроші в обмін на співпрацю", - розповіли у спецслужбі.

Один із агентів ‒ житель Павлограда ‒ за інструкцією від куратора, як зазначили у СБУ, "самостійно зробив СВП". Потім, як вказано, фігурант заховав його у схроні поблизу власного будинку.

"Встановлено, що вибухівка начинена цвяхами та гайками для збільшення дії ураження під час детонації", - повідомили у спецслужбі.

За даними СБУ, ще двоє фігурантів - жителі Одещини - приїхали до Павлограда, де отримали координати схованки. "Звідти вони забрали пакет із вибухівкою та заклали її поблизу будівлі ТЦК", - вказали у спецслужбі.

Напроти об’єкта зловмисники, за даними СБУ, встановили приховану відеокамеру, яка мала фіксувати наслідки теракту.

"Після цього окупанти віддалено активували СВП через виклик на мобільний телефон", - ідеться у повідомленні.

Правоохоронці затримали фігурантів у своїх помешканнях, де вони "залягли на дно" і чекали на гроші від окупантів

- повідомили у СБУ.

Утім, замість обіцяних коштів з росії агенти отримали підозру від слідчих СБУ за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

На Дніпропетровщині, біля будівлі РТЦК у Павлограді, стався вибух02.02.25, 20:01 • 32825 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаКримінал та НП
dniproДніпро
sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безпеки України
ukrainaУкраїна
odesaОдеса

Звернутися з питань розміщення реклами