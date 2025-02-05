Підрив вибухівки біля ТЦК у Павлограді: СБУ повідомила про затримання агентів рф

Правоохоронці затримали трьох агентів рф, які підірвали вибухівку біля ТЦК у Павлограді 2 лютого, повідомили у СБУ у середу, пише УНН.

Служба безпеки та Національна поліція затримали агентурну групу рф, яка вчинила теракт на Дніпропетровщині 2 лютого цього року - повідомили у СБУ.

Тоді зловмисники підірвали саморобний вибуховий пристрій (СВП) біля будівлі ТЦК у Павлограді. Внаслідок цього 24-річний військовослужбовець отримав осколкове поранення.

"У такий спосіб російські спецслужби намагались дискредитувати діяльність ТЦК і зірвати мобілізацію в регіоні, посіявши недовіру громадян до військовослужбовців", - зазначили у СБУ.

Операції, пов’язані з вибухами в ТЦК, курують російські спецслужби - ЦПД

У Дніпрі та Одеській області правоохоронці, як повідомляється, "протягом доби затримали всіх учасників агентурної групи".

"Ними виявилося троє чоловіків віком 21 і 22 роки, які шукали "легкі" заробітки на телеграм-каналах. Там їх дистанційно завербували представники російських спецслужб, запропонувавши гроші в обмін на співпрацю", - розповіли у спецслужбі.

Один із агентів ‒ житель Павлограда ‒ за інструкцією від куратора, як зазначили у СБУ, "самостійно зробив СВП". Потім, як вказано, фігурант заховав його у схроні поблизу власного будинку.

"Встановлено, що вибухівка начинена цвяхами та гайками для збільшення дії ураження під час детонації", - повідомили у спецслужбі.

За даними СБУ, ще двоє фігурантів - жителі Одещини - приїхали до Павлограда, де отримали координати схованки. "Звідти вони забрали пакет із вибухівкою та заклали її поблизу будівлі ТЦК", - вказали у спецслужбі.

Напроти об’єкта зловмисники, за даними СБУ, встановили приховану відеокамеру, яка мала фіксувати наслідки теракту.

"Після цього окупанти віддалено активували СВП через виклик на мобільний телефон", - ідеться у повідомленні.

Правоохоронці затримали фігурантів у своїх помешканнях, де вони "залягли на дно" і чекали на гроші від окупантів - повідомили у СБУ.

Утім, замість обіцяних коштів з росії агенти отримали підозру від слідчих СБУ за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

На Дніпропетровщині, біля будівлі РТЦК у Павлограді, стався вибух