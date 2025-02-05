Подрыв взрывчатки возле ТЦК в Павлограде: СБУ сообщила о задержании агентов рф

Правоохранители задержали трех агентов рф, которые взорвали взрывчатку возле ТЦК в Павлограде 2 февраля, сообщили в СБУ в среду, пишет УНН.

Служба безопасности и Национальная полиция задержали агентурную группу рф, которая совершила теракт на Днепропетровщине 2 февраля этого года - сообщили в СБУ.

Тогда злоумышленники взорвали самодельное взрывное устройство (СВУ) возле здания ТЦК в Павлограде. В результате 24-летний военнослужащий получил осколочное ранение.

"Таким образом российские спецслужбы пытались дискредитировать деятельность ТЦК и сорвать мобилизацию в регионе, посеяв недоверие граждан к военнослужащим", - отметили в СБУ.

Операции, связанные со взрывами в ТЦК, курируют российские спецслужбы - ЦПД

В Днепре и Одесской области правоохранители, как сообщается, "в течение суток задержали всех участников агентурной группы".

"Ими оказались трое мужчин в возрасте 21 и 22 года, которые искали "легкие" заработки на телеграм-каналах. Там их дистанционно завербовали представители российских спецслужб, предложив деньги в обмен на сотрудничество", - рассказали в спецслужбе.

Один из агентов - житель Павлограда - по инструкции от куратора, как отметили в СБУ, "самостоятельно сделал СВП". Затем, как указано, фигурант спрятал его в тайнике вблизи собственного дома.

"Установлено, что взрывчатка начинена гвоздями и гайками для увеличения действия поражения во время детонации", - сообщили в спецслужбе.

По данным СБУ, еще двое фигурантов - жители Одесской области - приехали в Павлоград, где получили координаты тайника. "Оттуда они забрали пакет со взрывчаткой и заложили ее вблизи здания ТЦК", - указали в спецслужбе.

Напротив объекта злоумышленники, по данным СБУ, установили скрытую видеокамеру, которая должна была фиксировать последствия теракта.

"После этого оккупанты удаленно активировали СВП через вызов на мобильный телефон", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали фигурантов в своих квартирах, где они "залегли на дно" и ждали денег от оккупантов - сообщили в СБУ.

Впрочем, вместо обещанных средств из россии агенты получили подозрение от следователей СБУ по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

На Днепропетровщине, возле здания РТКЦ в Павлограде, произошел взрыв