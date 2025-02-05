В одном из ТЦК Каменца-Подольского произошел взрыв в одном из ТЦК Каменца-Подольского
Киев • УНН
В помещении территориального центра комплектования в Каменце-Подольском произошел взрыв. Детали инцидента сейчас выясняются.
В помещении ТЦК в Каменце-Подольском прогремел взрыв. Пишет УНН со ссылкой на СМИ.
В сети сообщают, что взрыв прогремел в помещении одного из ТЦК в Каменце-Подольском.
Предварительно, погиб один человек, четверо - ранены.
Напомним
Правоохранители задержали трех агентов рф, которые взорвали взрывчатку возле ТЦК в Павлограде 2 февраля.