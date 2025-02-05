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В одном из ТЦК Каменца-Подольского произошел взрыв в одном из ТЦК Каменца-Подольского

В одном из ТЦК Каменца-Подольского произошел взрыв в одном из ТЦК Каменца-Подольского

Киев  •  УНН

 • 8754 просмотра

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В помещении территориального центра комплектования в Каменце-Подольском произошел взрыв. Детали инцидента сейчас выясняются.

В помещении ТЦК в Каменце-Подольском прогремел взрыв. Пишет УНН со ссылкой на СМИ.

В сети сообщают, что взрыв прогремел в помещении одного из ТЦК в Каменце-Подольском. 

 Предварительно, погиб один человек, четверо - ранены.

Напомним

Правоохранители задержали трех агентов рф, которые взорвали взрывчатку возле ТЦК в Павлограде 2 февраля.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

ОбществоКриминал и ЧП
kamenets-podolskiiКаменец-Подольский

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