СБУ про теракти, які вчиняють завербовані агенти: ворог підриває виконавців дистанційно

Ворог влаштовує дистанційний підрив вибухових пристроїв, коли завербований виконавець який встановлює вибухівку для вчинення теракту проти правоохоронців, ТЦК, ще знаходиться поруч. Фактично, росіяни ліквідовують агента в темну. Про це повідомив перший заступник голови СБУ Сергій Андрущенко під час брифінгу, передає УНН.

Терактами щодо військових ворог намагається в першу чергу дестабілізувати ситуацію всередині України - сказав Андрущенко.

За його словами, також метою є дискредитація діяльності ТЦК - зірвати мобілізацію та посіяти недовіру до Сил оборони.

Сьогодні ворог використовує нову тактику. Влаштовує дистанційний підрив саморобних вибухових пристроїв, коли виконавець який встановлює вибухівку ще знаходиться поруч. Фактично росіяни ліквідовують завербованого агента в темну, щоб прибрати свідка злочину й не виплачувати йому обіцяні гроші - розповів Андрущенко.

Андрущенко пояснив, як відбувається дистанційний підрив виконавця злочину.

Вибухівка виготовляється з господарських товарів, але в більшості випадків злочинці отримують вказані саморобні пристрої в схронах. Тобто вони є безпосередніми виконавцями. Вони заносять (цю вибухівку – ред.). Як правило злочини вчиняються за допомогою використання мобільних телефонів. Тобто йде сигнал на телефон й здійснюється вибух. Тому, коли гинуть зараз злочинці, то це відбувається без їхньої волі й вони не розуміють, що відбувається - додав Андрущенко.

Він наголосив, що правоохоронці встановлюють весь ланцюжок – від вербування до вчинення злочину виконавцем.

Зазвичай ми затримуємо (порушників - ред.) на стадії підготовки скоєння злочинів - сказав Андрущенко.

Він наголосив, що кожен кого завербував ворог повинен розуміти, що російські спецслужби просто використовують його у своїх цілях, як розхідний матеріал.

Виконавців для підривів та підпалів ворог вербує через месенджери та інтернет-спільноти швидкого заробітку - сказав Андрущенко.

Нацполіція про теракти щодо поліцейських та Сил оборони: за ними стоять спецслужби рф

Голова Національної поліції України Іван Вигівський зазначав, що вербують, як правило, громадян молодого віку – 20 років й менше.

Як правило, це молоді люди, які не усвідомлюють всієї відповідальності. Або це люди з низькою соціальною відповідальністю. Росіяни у більшості випадків не платять гроші, які обіцяють цим особам. Окрім того, останні два випадки – в Рівному та Кам'янці-Подільському, говорять про те, що вони ліквідовують завербованих осіб - розповів Вигівський.

Окрім того, Андрущенко повідомив, що починаючи з 2024 року спільно з Нацполіцією встановлено 497 осіб, які вчиняли протиправні злочини.

Йдеться саме про тих фігурантів, які вчиняли підпали військових авто, об’єктів Укрзалізниці, встановлювали саморобні вибухові пристрої. Й про тих хто посягав на життя військовослужбовців, працівників міністерства внутрішніх справ, Нацполіції, ті які влаштовували теракти - розповів Андрущенко.

Спецслужби рф вербують українську молодь обіцянками легких грошей - ЦПД

Контекст

Поблизу територіального центру комплектування у Кам'янці-Подільському стався вибух близько 13:00.

Згодом у Хмельницькому обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки прокоментували вибух на території ТЦК у Кам'янці-Подільському, вказавши, що інформація про постраждалих та причини вибуху з’ясовуються, а територію оточено для забезпечення безпеки.