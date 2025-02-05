Нацполіція про теракти щодо поліцейських та Сил оборони: за ними стоять спецслужби рф

Спецслужби рф полюють за Силами безпеки та оборони, поліцейськими та конкретно за працівниками ТЦК та СП, вербуючи людей вчиняти проти них теракти. Про це повідомив голова Національної поліції України Іван Вигівський під час брифінгу, передає УНН.

Деталі

Вигівський повідомив, що 3 з 9 фактів диверсій та терактів стосувалися замаху на вбивство поліцейських.

Поліцейські ще з минулого року орієнтовані на те, що російська федерація, спецслужби рф, конкретно полюють за всіма Силами безпеки та оборони, в тому числі за поліцейськими та конкретно за ТЦК та СП. Ми чітко розуміємо разом з СБУ, що це конкретна атака спецслужб рф з метою створити хибну думку в суспільства, дестабілізувати ситуацію та створити негативне ставлення до Сил безпеки та оборони в Україні, - заявив Вигівський.

За його словами, з всіх подібних терактів, які були вчинені в цьому році, особи були затримані. Їм були обрані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Вигівський зазначив, що правопорушники щодо поліцейських вигадують різні способи вчинення таких злочинів.

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Є факт, коли в одній з областей викликали наряд поліції й у квартирі замаскували під дитячу іграшку вибухівку, - сказав Вигівський.

Вигівський зауважив, що вербують як правило громадян молодого віку – 20 років й менше. Як правило, це молоді люди, які не усвідомлюють всієї відповідальності. Або це люди з низькою соціальною відповідальністю. Росіяни у більшості випадків не платять гроші, які обіцяють цим особам. Окрім того, останні два випадки – в Рівному та Кам'янці-Подільському, говорять про те, що вони ліквідовують завербованих осіб", - заявив Вигівський.

Він навів приклад, з людиною, яка загинула на місці після передачі сумки з вибухівкою у Кам'янці-Подільському.



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Контекст

Поблизу територіального центру комплектування у Кам'янці-Подільському стався вибух близько 13:00.

Згодом у Хмельницькому обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки прокоментували вибух на території ТЦК у Кам'янці-Подільському, вказавши, що інформація про постраждалих та причини вибуху з’ясовуються, а територію оточено для забезпечення безпеки.



Вигівський згодом повідомив, що людина, яка спричинила вибух біля ТЦК у Кам'янці-Подільському, загинула. Також є 4 постраждалих.

