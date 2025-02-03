Планували вбити багато правоохоронців та пересічних громадян: у СБУ розповіли деталі підготовки теракту в Рівному

Правоохоронці затримали двох агентів російської спецслужби, які готували вибух поблизу районного управління поліції в Рівному. Теракт мав відбутися, коли поблизу поліцейського підрозділу перебували багато правоохоронців, а самі агенти ще знаходились біля вибухового пристрою. Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає УНН.

За результатами спецоперації затримано двох агентів російської спецслужби, які готували вибух поблизу районного управління поліції. За матеріалами справи, фігуранти мали залишити біля адмінбудівлі правоохоронного органу замаскований у сумці саморобний вибуховий пристрій. У момент закладки вибухівки окупанти планували підірвати її за допомогою виклику на мобільний телефон, який був під’єднаний до СВП. При цьому теракт мав відбутися, коли поблизу поліцейського підрозділу перебували багато правоохоронців, а самі агенти ще знаходились біля вибухового пристрою - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у такий спосіб вони планували вбити максимальну кількість співробітників поліції та пересічних громадян і одночасно ліквідувати виконавців теракту як "зайвих" свідків.

Обох фігурантів було затримано "на гарячому", коли вони намагались встановити біля райуправління поліції вибухівку. На місці події у затриманих вилучено сумку, споряджену СВП та додатковими засобами прихованого спостереження з функцією віддаленого доступу для спецслужб рф. Фігурантами виявилось двоє 19-річних молодиків, які шукали "швидкі" заробітки на телеграм-каналах - додали в СБУ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки планують повідомити затриманим про підозру за ч. 2 ст. 15, ст. 258 Кримінального кодексу України (закінчений замах на вчинення терористичного акту). Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що співробітники управління СБУ в Рівненській області затримали двох терористів та не допустили вчинення терористичної дій.