Планували диверсію у Рівному: СБУ затримала двох терористів

Співробітники управління СБУ в Рівненській області затримали двох терористів та не допустили вчинення терористичної дій. Про це розповіла виданню "Рівне Вечірнє" речниця СБУ Рівненщини Анна Свінціцька-Савчук, передає УНН.

Сьогодні співробітники управління СБУ в Рівненській області провели масштабну спецоперацію - затримали двох терористів та не допустили вчинення терористичної дій. Наразі здійснюється комплекс відповідних слідчих та антитерористичних дій, про деталі повідомимо згодом - заявила Свінціцька-Савчук.

Нагадаємо

У суботу, 1 лютого, у Рівненському територіальному центрі комплектування стався вибух, внаслідок якого загинула одна людина. Ще шестеро осіб отримали поранення, на місці працюють правоохоронці та екстрені служби.