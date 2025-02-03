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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Планировали диверсию в Ровно: СБУ задержала двух террористов

Планировали диверсию в Ровно: СБУ задержала двух террористов

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Управление СБУ в Ривненской области провело спецоперацию по задержанию двух террористов. Операция состоялась после взрыва в Ровенском ТЦК, где погиб один человек и шестеро получили ранения.

Сотрудники управления СБУ в Ровенской области задержали двух террористов и не допустили совершения террористических действий. Об этом рассказала изданию "Рівне Вечірнє" пресс-секретарь СБУ Ровенской области Анна Свинцицкая-Савчук, передает УНН.

Сегодня сотрудники управления СБУ в Ровенской области провели масштабную спецоперацию - задержали двух террористов и не допустили совершения террористических действий. Сейчас осуществляется комплекс соответствующих следственных и антитеррористических действий, о деталях сообщим позже 

- заявила Свинцицкая-Савчук.

Напомним

В субботу, 1 февраля, в Ровенском территориальном центре комплектования произошел взрыв, в результате которого погиб один человек. Еще шесть человек получили ранения, на месте работают правоохранители и экстренные службы.

Павел Башинский

Павел Башинский

ВойнаКриминал и ЧП
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