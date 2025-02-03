Планировали диверсию в Ровно: СБУ задержала двух террористов

Сотрудники управления СБУ в Ровенской области задержали двух террористов и не допустили совершения террористических действий. Об этом рассказала изданию "Рівне Вечірнє" пресс-секретарь СБУ Ровенской области Анна Свинцицкая-Савчук, передает УНН.

Сегодня сотрудники управления СБУ в Ровенской области провели масштабную спецоперацию - задержали двух террористов и не допустили совершения террористических действий. Сейчас осуществляется комплекс соответствующих следственных и антитеррористических действий, о деталях сообщим позже - заявила Свинцицкая-Савчук.

Напомним

В субботу, 1 февраля, в Ровенском территориальном центре комплектования произошел взрыв, в результате которого погиб один человек. Еще шесть человек получили ранения, на месте работают правоохранители и экстренные службы.