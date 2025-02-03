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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Планировали убить много правоохранителей и рядовых граждан: в СБУ рассказали детали подготовки теракта в Ровно

Киев  •  УНН

 • 2542 просмотра

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Служба безопасности задержала двух молодых агентов рф при попытке заложить взрывчатку возле районного управления полиции в Ровно. Злоумышленники планировали взорвать устройство дистанционно, когда рядом было бы много правоохранителей.

Правоохранители задержали двух агентов российской спецслужбы, которые готовили взрыв вблизи районного управления полиции в Ровно. Теракт должен был произойти, когда вблизи полицейского подразделения находились много правоохранителей, а сами агенты еще находились возле взрывного устройства. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает УНН.

По результатам спецоперации задержаны два агента российской спецслужбы, которые готовили взрыв вблизи районного управления полиции. По материалам дела, фигуранты должны были оставить возле админздания правоохранительного органа замаскированное в сумке самодельное взрывное устройство. В момент закладки взрывчатки оккупанты планировали взорвать ее с помощью вызова на мобильный телефон, который был подключен к СВУ. При этом теракт должен был произойти, когда вблизи полицейского подразделения находились много правоохранителей, а сами агенты еще находились возле взрывного устройства 

- говорится в сообщении.

Отмечается, что таким образом они планировали убить максимальное количество сотрудников полиции и рядовых граждан и одновременно ликвидировать исполнителей теракта как "лишних" свидетелей.

Оба фигуранта были задержаны "на горячем", когда они пытались установить возле райуправления полиции взрывчатку. На месте происшествия у задержанных изъята сумка, снаряженная СВП и дополнительными средствами скрытого наблюдения с функцией удаленного доступа для спецслужб рф. Фигурантами оказалось двое 19-летних молодых людей, которые искали "быстрые" заработки на телеграмм-каналах 

- добавили в СБУ.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности планируют сообщить задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 15, ст. 258 Уголовного кодекса Украины (законченное покушение на совершение террористического акта). Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что сотрудники управления СБУ в Ровенской области задержали двух террористов и не допустили совершения террористических действий.

Павел Башинский

Павел Башинский

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