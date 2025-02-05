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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Нацполиция о терактах в отношении полицейских и Сил обороны: за ними стоят спецслужбы рф

Нацполиция о терактах в отношении полицейских и Сил обороны: за ними стоят спецслужбы рф

Киев  •  УНН

 • 9963 просмотра

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Глава Нацполиции сообщил о 9 фактах диверсий, из которых 3 касались покушения на полицейских. Спецслужбы рф вербуют преимущественно молодежь до 20 лет, обещая деньги, но часто ликвидируют завербованных.

Спецслужбы рф охотятся за Силами безопасности и обороны, полицейскими и конкретно за работниками  ТЦК и СП, вербуя людей совершать против них теракты. Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Иван Выговский во время брифинга, передает УНН.

Детали

Выговский сообщил, что 3 из 9 фактов диверсий и терактов касались покушения на убийство полицейских.

Полицейские еще с прошлого года ориентированы на то, что российская федерация, спецслужбы рф, конкретно охотятся за всеми Силами безопасности и обороны, в том числе за полицейскими и конкретно за ТЦК и СП. Мы четко понимаем вместе с СБУ, что это конкретная атака спецслужб рф с целью создать ложное мнение у общества, дестабилизировать ситуацию и создать негативное отношение к Силам безопасности и обороны в Украине,

- заявил Выговский.

По его словам, из всех подобных терактов, которые были совершены в этом году, лица были задержаны. Им были избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

Выговский отметил, что правонарушители в отношении полицейских придумывают различные способы совершения таких преступлений.

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Есть факт, когда в одной из областей вызвали наряд полиции и в квартире замаскировали под детскую игрушку взрывчатку,

- сказал Выговский.

Выговский отметил, что вербуют как правило граждан молодого возраста - 20 лет и меньше. Как правило, это молодые люди, которые не осознают всей ответственности. Или это люди с низкой социальной ответственностью.  Россияне в большинстве случаев не платят деньги, которые обещают этим лицам. Кроме того, последние два случая - в Ровно и Каменце-Подольском, говорят о том, что они ликвидируют завербованных лиц», - заявил Выговский.

Он привел пример, с человеком, который погиб на месте после передачи сумки со взрывчаткой в Каменце-Подольском.

Спецслужбы рф вербуют украинскую молодежь обещаниями легких денег - ЦПД05.02.25, 16:29 • 12727 просмотров

Контекст

Вблизи территориального центра комплектования в Каменце-Подольском произошел взрыв около 13:00.

Впоследствии в  Хмельницком областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки прокомментировали взрыв на территории ТЦК в Каменце-Подольском, указав, что информация о пострадавших и причины взрыва выясняются, а территория оцеплена для обеспечения безопасности.

Выговский впоследствии сообщил, что человек, который вызвал взрыв возле ТЦК в Каменце-Подольском, погиб. Также есть 4 пострадавших.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВойнаКриминал и ЧП
sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безопасности Украины
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