Нацполиция о терактах в отношении полицейских и Сил обороны: за ними стоят спецслужбы рф

Спецслужбы рф охотятся за Силами безопасности и обороны, полицейскими и конкретно за работниками ТЦК и СП, вербуя людей совершать против них теракты. Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Иван Выговский во время брифинга, передает УНН.

Детали

Выговский сообщил, что 3 из 9 фактов диверсий и терактов касались покушения на убийство полицейских.

Полицейские еще с прошлого года ориентированы на то, что российская федерация, спецслужбы рф, конкретно охотятся за всеми Силами безопасности и обороны, в том числе за полицейскими и конкретно за ТЦК и СП. Мы четко понимаем вместе с СБУ, что это конкретная атака спецслужб рф с целью создать ложное мнение у общества, дестабилизировать ситуацию и создать негативное отношение к Силам безопасности и обороны в Украине, - заявил Выговский.

По его словам, из всех подобных терактов, которые были совершены в этом году, лица были задержаны. Им были избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

Выговский отметил, что правонарушители в отношении полицейских придумывают различные способы совершения таких преступлений.

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Есть факт, когда в одной из областей вызвали наряд полиции и в квартире замаскировали под детскую игрушку взрывчатку, - сказал Выговский.

Выговский отметил, что вербуют как правило граждан молодого возраста - 20 лет и меньше. Как правило, это молодые люди, которые не осознают всей ответственности. Или это люди с низкой социальной ответственностью. Россияне в большинстве случаев не платят деньги, которые обещают этим лицам. Кроме того, последние два случая - в Ровно и Каменце-Подольском, говорят о том, что они ликвидируют завербованных лиц», - заявил Выговский.

Он привел пример, с человеком, который погиб на месте после передачи сумки со взрывчаткой в Каменце-Подольском.



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Контекст

Вблизи территориального центра комплектования в Каменце-Подольском произошел взрыв около 13:00.

Впоследствии в Хмельницком областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки прокомментировали взрыв на территории ТЦК в Каменце-Подольском, указав, что информация о пострадавших и причины взрыва выясняются, а территория оцеплена для обеспечения безопасности.



Выговский впоследствии сообщил, что человек, который вызвал взрыв возле ТЦК в Каменце-Подольском, погиб. Также есть 4 пострадавших.

