Не пали своих, «спали» врага: СБУ призвала сообщать о попытках вербовки
Киев • УНН
СБУ призывает сообщать о попытках вербовки для совершения терактов через чатбот «Спали» ФСБешника. Спецслужбы РФ используют новую тактику - дистанционный подрыв исполнителей, которые минируют ТЦК.
СБУ призывает сообщать о попытках вербовки для совершения терактов против ТЦК, полиции, Сил обороны, в чатбот СБУ «Спали» ФСБешника, передает УНН.
Спецслужбы рф начали использовать новую тактику. Они подрывают исполнителей, которые минируют ТЦК. Используют их «втемную», а потом избавляются от них как от лишних свидетелей. Чтобы не стать террористом-смертником, сообщай о попытках вербовки в чатбот СБУ «Спали» ФСБешника
Так, в СБУ предупреждают, что если человеку предлагают «просто занести пакет» в ТЦК, полицию или другое админздание, то это означает, что его хотят убить.
Совет от СБУ, чтобы избежать смерти:
- открой чатбот;
- напиши, какое именно преступление тебе предлагали совершить;
- добавь контакты вербовщика и любые детали, которые помогут разоблачить российскую агентуру.
СБУ гарантирует полную конфиденциальность, а каждое сообщение будет тщательно обработано. Помни! Не ведись на обещания россиян - они тебя ликвидируют во время выполнения «задания
Взрыв возле ТЦК в Каменце-Подольском: человек, совершивший подрыв, погиб05.02.25, 16:27 • 19929 просмотров
Контекст
СБУ и Нацполиция установили 497 человек, которые совершали поджоги авто ВСУ и готовили теракты со взрывчаткой вблизи зданий ТЦК.
В СБУ сообщали, что враг начал использовать новую тактику: устраивает дистанционный подрыв самодельного взрывного устройства, когда лицо, которое его устанавливает, еще находится рядом.
Таким образом россияне фактически ликвидируют исполнителя «втемную», чтобы убрать свидетеля преступления и не выплачивать ему обещанные деньги.
Спецслужбы рф вербуют украинскую молодежь обещаниями легких денег - ЦПД05.02.25, 16:29 • 24012 просмотров