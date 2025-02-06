Не пали своих, «спали» врага: СБУ призвала сообщать о попытках вербовки

СБУ призывает сообщать о попытках вербовки для совершения терактов против ТЦК, полиции, Сил обороны, в чатбот СБУ «Спали» ФСБешника, передает УНН.

Спецслужбы рф начали использовать новую тактику. Они подрывают исполнителей, которые минируют ТЦК. Используют их «втемную», а потом избавляются от них как от лишних свидетелей. Чтобы не стать террористом-смертником, сообщай о попытках вербовки в чатбот СБУ «Спали» ФСБешника - призвали в СБУ.

Так, в СБУ предупреждают, что если человеку предлагают «просто занести пакет» в ТЦК, полицию или другое админздание, то это означает, что его хотят убить.

Совет от СБУ, чтобы избежать смерти:

открой чатбот;

напиши, какое именно преступление тебе предлагали совершить;

добавь контакты вербовщика и любые детали, которые помогут разоблачить российскую агентуру.



СБУ гарантирует полную конфиденциальность, а каждое сообщение будет тщательно обработано. Помни! Не ведись на обещания россиян - они тебя ликвидируют во время выполнения «задания - отмечает СБУ.

Взрыв возле ТЦК в Каменце-Подольском: человек, совершивший подрыв, погиб

Контекст

СБУ и Нацполиция установили 497 человек, которые совершали поджоги авто ВСУ и готовили теракты со взрывчаткой вблизи зданий ТЦК.

В СБУ сообщали, что враг начал использовать новую тактику: устраивает дистанционный подрыв самодельного взрывного устройства, когда лицо, которое его устанавливает, еще находится рядом.

Таким образом россияне фактически ликвидируют исполнителя «втемную», чтобы убрать свидетеля преступления и не выплачивать ему обещанные деньги.

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