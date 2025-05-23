Обвиняемый во взяточничестве нардеп Кузьминых, который проигнорировал два судебных заседания из-за поездки за границу, не получал на нее разрешения – САП

Обвиняемый во взяточничестве народный депутат Сергей Кузьминых не получал разрешения на выезд за границу. Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре в ответ на запрос УНН.

Указанный в запросе обвиняемый (Сергей Кузьминых – ред.) и его защитники не обращались в Специализированную антикоррупционную прокуратуру по поводу разрешения на выезд за границу. Также сообщаем, что прокурор САП не давал такого разрешения - говорится в ответе САП.

В то же время в ведомстве отметили, что в соответствии с постановлением Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда от 27 июня 2022 года на Кузьминых возложены следующие обязанности:

- прибывать к следователям (детективам), проводящим досудебное расследование в уголовном производстве, и прокурорам, осуществляющим надзор за соблюдением законов во время проведения досудебного расследования в форме процессуального руководства им, по первому требованию;

- воздерживаться от посещения помещений, используемых КИ "Больница № 2 им. В.П. Павлусенко" Житомирского городского совета", кроме случаев обращения за медицинской помощью для обвиняемого и близких членов его семьи.

На сегодня в соответствии с предписаниями ст. 42 УПК Украины обвиняемый обязан прибывать по вызову в суд. Указанная обязанность действует бессрочно - подчеркнули в САП.

Кроме того, указывается, что обвиняемый не должен информировать прокурора о своих перемещениях по территории Украины или за ее пределами.

В то же время, как ранее информировал УНН, Сергей Кузьминых проигнорировал два заседания суда подряд. Последнее было проигнорировано под предлогом поездки в командировку в Молдову для якобы углубления межпарламентского сотрудничества.

"Вопрос уважительности причин его неприбытия в судебное заседание 14 и 19 мая 2025 года будет решен судом после получения всех документов от стороны защиты. После этого при необходимости могут быть применены меры обеспечения уголовного производства", - прокомментировали в антикоррупционной прокуратуре поведение обвиняемого во взяточничестве нардепа.

Напомним

Нардепа, председателя подкомитета по вопросам фармации и фармацевтической деятельности Комитета ВР по вопросам здоровья нации Сергея Кузьминых разоблачили на "горячем" во время получения неправомерной выгоды в 558 тысяч гривен. По версии следствия, он получил средства за содействие в подписании контрактов между частными компаниями и одной из больниц в Житомирской области на поставку медицинского оборудования.

В конце января 2022 года НАБУ зафиксировало передачу денег и опубликовало видео об этом. На нем человек с голосом, похожим на Кузьминых, обещает свое содействие и добавляет, что может решить вопрос со всеми медучреждениями области.

31 января 2022 года тогдашний Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала ему подозрение.

Сергея Кузьминых не задерживали из-за "депутатского иммунитета", однако он игнорировал допросы, из-за чего его объявили в розыск. После нескольких дней "скрывания" нардепа все же задержали для избрания меры пресечения.

В мае 2022 года Кузьминых, которого напомним подозревают в получении более полумиллиона гривен взятки, избрали меру пресечения в виде залога в 49 тысяч 600 гривен. Конечно, залог за народного избранника внесли.

В сентябре 2022 года обвинительный акт по делу против Кузьминых направили в ВАКС для рассмотрения по существу. Сейчас продолжается стадия исследования доказательств. За это время нардеп неоднократно игнорировал судебные заседания.