Обвиняемый во взяточничестве нардеп Кузьминых, который проигнорировал два судебных заседания из-за поездки за границу, не получал на нее разрешения – САП
Киев • УНН
Народный депутат Сергей Кузьминых, которого обвиняют во взяточничестве, не получал разрешения на выезд за границу.
Обвиняемый во взяточничестве народный депутат Сергей Кузьминых не получал разрешения на выезд за границу. Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре в ответ на запрос УНН.
Указанный в запросе обвиняемый (Сергей Кузьминых – ред.) и его защитники не обращались в Специализированную антикоррупционную прокуратуру по поводу разрешения на выезд за границу. Также сообщаем, что прокурор САП не давал такого разрешения
В то же время в ведомстве отметили, что в соответствии с постановлением Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда от 27 июня 2022 года на Кузьминых возложены следующие обязанности:
- прибывать к следователям (детективам), проводящим досудебное расследование в уголовном производстве, и прокурорам, осуществляющим надзор за соблюдением законов во время проведения досудебного расследования в форме процессуального руководства им, по первому требованию;
- воздерживаться от посещения помещений, используемых КИ "Больница № 2 им. В.П. Павлусенко" Житомирского городского совета", кроме случаев обращения за медицинской помощью для обвиняемого и близких членов его семьи.
На сегодня в соответствии с предписаниями ст. 42 УПК Украины обвиняемый обязан прибывать по вызову в суд. Указанная обязанность действует бессрочно
Кроме того, указывается, что обвиняемый не должен информировать прокурора о своих перемещениях по территории Украины или за ее пределами.
В то же время, как ранее информировал УНН, Сергей Кузьминых проигнорировал два заседания суда подряд. Последнее было проигнорировано под предлогом поездки в командировку в Молдову для якобы углубления межпарламентского сотрудничества.
"Вопрос уважительности причин его неприбытия в судебное заседание 14 и 19 мая 2025 года будет решен судом после получения всех документов от стороны защиты. После этого при необходимости могут быть применены меры обеспечения уголовного производства", - прокомментировали в антикоррупционной прокуратуре поведение обвиняемого во взяточничестве нардепа.
Напомним
Нардепа, председателя подкомитета по вопросам фармации и фармацевтической деятельности Комитета ВР по вопросам здоровья нации Сергея Кузьминых разоблачили на "горячем" во время получения неправомерной выгоды в 558 тысяч гривен. По версии следствия, он получил средства за содействие в подписании контрактов между частными компаниями и одной из больниц в Житомирской области на поставку медицинского оборудования.
В конце января 2022 года НАБУ зафиксировало передачу денег и опубликовало видео об этом. На нем человек с голосом, похожим на Кузьминых, обещает свое содействие и добавляет, что может решить вопрос со всеми медучреждениями области.
31 января 2022 года тогдашний Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала ему подозрение.
Сергея Кузьминых не задерживали из-за "депутатского иммунитета", однако он игнорировал допросы, из-за чего его объявили в розыск. После нескольких дней "скрывания" нардепа все же задержали для избрания меры пресечения.
В мае 2022 года Кузьминых, которого напомним подозревают в получении более полумиллиона гривен взятки, избрали меру пресечения в виде залога в 49 тысяч 600 гривен. Конечно, залог за народного избранника внесли.
В сентябре 2022 года обвинительный акт по делу против Кузьминых направили в ВАКС для рассмотрения по существу. Сейчас продолжается стадия исследования доказательств. За это время нардеп неоднократно игнорировал судебные заседания.